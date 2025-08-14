Šv. Kotrynos bažnyčioje – gydanti džiunglių ir pasaulio muzikos patirtis

Senny gimė ir augo Serer genties kaimelyje Senegalo džiunglėse. Jos močiutė įvedė ją į senąsias tradicijas, kuriose muzika yra ne tik menas, bet ir dvasinio bei fizinio gydymo priemonė. Gyvendama natūralioje aplinkoje ji užmezgė gilų ryšį su gamta ir savo šaknimis – ryšį, kurį šiandien grąžina pasauliui per muziką.
Dar vaikystėje atsiskleidė Senny išskirtinis muzikalumas. Sulaukusi pilnametystės ji persikėlė į Senegalo sostinę Dakarą, kur įstojo į Nacionalinę menų mokyklą studijuoti tradicinės muzikos. Sostinėje ji koncertavo viešbučiuose ir įvairiuose renginiuose, patraukdama žinomų Senegalo muzikantų dėmesį. Šis pripažinimas atvėrė kelią daugybei kūrybinių bendradarbiavimų ir galiausiai – tarptautinei karjerai.
Senny Camara muzika ne tik girdima, bet ir jaučiama širdimi. Jos švelnus, melodingas ir visuomet tikras balsas skamba drauge su kora, gitaromis, balafonu ir gyva bosine linija, įkūnydamas Juodojo žemyno garsus, kvapus, laisvę ir tradicijas. Jos kūryba – apie lygybę, solidarumą ir žmogiškumą. Tai ne tik muzika, bet ir misija: įkvėpti, gydyti bei stiprinti bendruomeniškumą ir asmeninį ryšį su klausytojais.
