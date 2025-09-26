 URM siūlo Rusijos muzikanto Deniso Rozyskulo neįleisti į Lietuvą

2025-09-26 15:26
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį pasirašė teikimą Migracijos departamentui, kuriuo prašoma Rusijos pilietį Denisą Rozyskulą įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašą.

URM siūlo Rusijos muzikanto Deniso Rozyskulo neįleisti į Lietuvą / L. Balandžio / BNS nuotr.

„D. Rozyskul (sceninis slapyvardis Kamazz), savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendradarbiaudamas su okupacine Donecko valdžia bei koncertuodamas Rusijos neteisėtai aneksuotose Ukrainos teritorijose, sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos veiksmus“, – rašoma K. Budrio pasirašytame dokumente.

Teikimas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Vilniuje spalio 3-iąją „STUDIO 23 Club“ numatytas atlikėjo koncertas.

URM prašo, kad prašymas būtų įvykdytas skubos tvarka.

Šiame straipsnyje:
URM
Rusijos muzikantas
Denisas Rozyskulo
Kamazz

