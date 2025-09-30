Varėnoje prasideda Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Anot Varėnos kultūros centro, festivalio programoje gausi žanrų įvairovė – nuo šiuolaikinės dramos, šokio ir cirko iki muzikinių pasakų vaikams bei satyrinių kūrinių suaugusiems.
Festivalis prasidės režisierės atminimo pagerbimu Senosios Varėnos kapinėse ir mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šiais metais režisierei ir teatro pedagogei Daliai Tamulevičiūtei būtų sukakę 85-eri.
Po jų Varėnos kultūros centre bus apdovanotas D. Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas – teatras „Utopia“.
Festivalio metu numatomos premjeros – Alytaus miesto teatras pristatys naujai interpretuotą „Pilėnų“ legendą, Klaipėdos jaunimo teatras – Lotynų Amerikos magiškojo realizmo įkvėptą „Danse Macabre“, o Kauno valstybinis lėlių teatras pakvies į M. K. Čiurlionio vaikystės pasaulį spektaklyje „Karalių pasaka“.
Festivalyje taip pat bus rodomas Juozo Miltinio dramos teatro šokio spektaklis „Kūnai“, pasakojantis istoriją judesio kalba ir atskleidžiantis žmogaus fizinio bei emocinio buvimo trapumą.
Nacionalinio Kauno dramos teatras festivalio metu pristatys psichologinę dramą „Antrininkas“, kurioje subtiliai pinasi komiški elementai, o Vilniaus senasis teatras – visuomenės paradoksus atskleidžiančią satyrinę dramą „Reforma“.
Spalio 30-ąją Varėnos kultūros centre paaiškės festivalio laureatai.
Teatrų festivalis rudenį Varėnoje rengiamas minint iškilios teatro pedagogės, režisierės D.Tamulevičiūtės gimimo metines.
Jam baigiantis įteikiama D. Tamulevičiūtės premija, įsteigta 2009 metais, siekiant puoselėti lietuvių literatūros autorių kūrybą Lietuvos teatrų scenose.
