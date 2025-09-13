Varėnoje rengiama tradicinė Grybų šventė

„2025 metų Grybų šventė žada būti dar ypatingesnė. Šiemet ji kviečia ne tik varžytis čempionate ieškant grybų ar vaišintis grybiene, bet ir pasinerti į šventės temą – „Pamacyk miško spalvas!“, kuri ragina iš naujo atrasti Dzūkijos peizažų grožį, pajausti gamtos ritmą, susitikti su kultūra, gyva bendruomene ir, be abejo, paminėti reikšmingą sukaktį – M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines“, – savivaldybės pranešime sakė Varėnos rajono meras Algis Kašėta.
22-asis Lietuvos grybavimo čempionatas vyks Zervynų kaime.
Komandą sudarys keturi dalyviai. Miške privaloma laikytis grybautojo etikos kodekso: nerinkti nepažįstamų, per mažų ar peraugusių grybų, neardyti miško paklotės, saugoti gamtą ir surinkti šiukšles.
Visi atvykę palaikyti grybautojų turės galimybę dalyvauti ekskursijoje.
Pasak organizatorių, čempionato dalyviai į miškus bus išlydėti pasivaišinus grikiniu pyragu ir arbata, o po varžybų lauks karšta grybienė.
Iš Vilniaus grybautojus veš specialus menų traukinys „Miško simfonija“.
Nuo vidurdienio iš Zervynų šventės renginiai persikels į Varėnos miestą. Čia vyks didžioji mugė, Vasario 16-osios gatvė taps Žinių ir pramogų alėja“, Legendų ir padavimų parke veiks Varėnos krašto ūkininkų turgelis „Gamtos ritmu“, o bendruomenių kiemeliai kvies į programą „Pamacyk miško spalvas!“.
Mažojoje parko scenoje kartu su Vytaru Radzevičiumi vyks skaniausios grybienės rinkimai, veiks edukacinė erdvė su mikologais iš Lietuvos ir Latvijos.
Specialistai keliavo po Dzūkijos miškus, rinkdami įvairiausių rūšių grybus – tiek valgomuosius, tiek nuodingus ar retus, mokslui įdomius – ir ši kolekcija bus pristatyta lankytojams.
Grybų šventėje šiemet rengimas ir vabalų suvažiavimas, jame planuoja dalyvauti nuo senųjų klasikinių „Volkswagen Beetle“ automobilių iki modernių šios markės modelių.
Vakar Didžiojoje scenoje prasidės vakarinė koncertinė programa, skirta kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybai.
