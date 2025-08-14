Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Simonas Strelcovas palieka pareigas

„2023 metais pradėjau vadovauti muziejui ir likau, nes buvo ką veikti. Šiandien pakeisiu statusą į LEFT JOB (palikau darbą – BNS)“, – ketvirtadienį rašė S. Strelcovas.
Jis teigia, kad per jo vadovavimą muziejuje pradėti valstybei svarbūs infrastruktūros projektai, atidarytas naujas muziejus, iš pagrindų perdėliota įstaigos struktūra, pakeista vadovų komanda.
„Subūriau chebrą, kuri mokėjo dirbti, o ne kalbėti. Dabar šitas etapas baigtas. Ačiū tiems, kurie buvo kartu – darbais, ne tik žodžiais. O tiems, kurie trukdė – jūs pristabdėte, bet krypties nepakeitėte“, – rašė S. Strelcovas.
Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos prokuratūra liepos pradžioje pranešė teismui perdavusi viešosios įstaigos „Tekančios saulės tiltai“ direktoriaus S. Strelcovo baudžiamąją bylą dėl turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo.
Po šio pranešimo kultūros ministras Šarūnas Birutis teigė, kad S. Strelcovas turėtų nusišalinti nuo einamų pareigų.
Pats S. Strelcovas tuomet BNS sakė kaltės nepripažįstantis ir nesirengiantis trauktis iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius pareigų, nes iškelta baudžiamoji byla su jomis nesusijusi.
Tyrimo duomenimis, S. Strelcovo vadovaujama viešoji įstaiga 2022 metų birželį su Šiaulių rajono savivaldybe sudarė sutartį, kurios pagrindu įsipareigojo suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos integracijos mokymų paslaugų paketą. Šiam tikslui pinigus skyrė Japonijoje įkurtas Čijunės Sugiharos fondas, jis įpareigojo įstaigą „Tekančios saulės tiltai“ pasirūpinti paramos suteikimo ukrainiečiams organizavimu.
Vėliau S. Strelcovas, įgyvendindamas šį susitarimą, sudarė kitą sutartį su vienos globos įstaigos vadove, kuri įsipareigojo suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos, gyvenantiems Šiaulių rajone, 2,5 tūkst. eurų vertės sveikatos priežiūros ir slaugos pagrindų mokymus.
Anot prokuratūros, manoma, kad pastaroji to neatliko ir mokymų programoje nurodytos informacijos nesuteikė, tikrovėje apsiribodama tik bendro pobūdžio informacijos apie slaugą ir jos vadovaujamos globos įstaigos veiklos istorijos pateikimu.
Tyrimo duomenimis, dviem pabėgėlėms taip pat pravesta ekskursija senelių globos namuose.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto tyrimo metu nustatyta, kad S. Strelcovas taip pat sutarė su vienos įmonės direktoriumi, kad pastarasis praves medijos, vizualizacijos sprendimų ir fotografijos paskaitas. Pats kaltinamasis įsipareigojo vesti ukrainiečiams mokymus įvairiomis temomis – nuo Lietuvos istorijos iki finansų valdymo.
Tyrimo duomenimis, asmenims pavyko pravesti tik labai mažą dalį mokymų: pradėjus skaityti paskaitas, jų turinys dėl savo neaktualumo ir neatitikimo mokymams keliamiems tikslams nesudomino juose dalyvavusių karo pabėgėlių iš Ukrainos, todėl jie šių paskaitų toliau nebelankė.
Teigiama, kad Šiaulių rajono savivaldybei buvo pateikti suklastoti paslaugų priėmimo ir perdavimo aktai apie neva vykusius mokymus minėtomis temomis.
Prokuratūros teigimu, manoma, kad įgyvendinant projektą S. Strelcovas pasisavino 13 tūkst., o iššvaistė beveik 4 tūkst. eurų jam patikėto svetimo – Šiaulių rajono savivaldybės administracijai priklausančio turto.
Dėl šių kaltinamojo veiksmų Šiaulių rajono savivaldybės administracija ikiteisminio tyrimo metu pateikė 19,4 tūkst. eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti.
BNS skelbė, kad 2023-iaisis Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino S. Strelcovą supainiojus viešuosius iš privačius interesus.
Jos vertinimu, S. Strelcovas, kaip viešosios įstaigos „Tekančios saulės tiltai“ direktorius, 2022 metų birželio 8 dieną pasirašydamas sutartį su Šiaulių rajono savivaldybe, kurios tarybos nariu tuomet buvo, dėl paramos lėšų panaudojimo, skirtų Lietuvoje esančių ukrainiečių mokymams, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
Įstatyme teigiama, kad asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.
S. Strelcovas ir jo įstaiga pati mokymų nerengė, o paslaugas įsigijo ir iš politiko sutuoktinės Živilės Strelcovienės bei kito tarybos politiko Vaclovo Motiejūno žmonos Renatos Motiejūnės.
