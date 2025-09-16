Vilniuje surengtos pratybos: mokytasi iš atminties institucijų evakuoti kultūros vertybes

Jomis siekta patikrinti ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo centro pasirengimą koordinuoti evakavimą bei įvertinti atminties institucijų pasirengimą jį vykdyti.
Pratybose dalyvavo Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos valstybės istorijos archyvas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Prie pratybų taip pat prisidėjo Seimo nariai, Viešojo saugumo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, o jas stebėjo Nacionalinio krizių valdymo centro ir Krašto apsaugos ministerijos darbuotojai.
