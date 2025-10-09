Pratybos „Vyčio skliautas 2025“: sostinėje prie šių parduotuvių treniruosis šauliai

Spalio 11 d., nuo 11 iki 15 val., Vilniuje prie prekybos centro „G9“ esančios „Lidl“ parduotuvės (Gedimino pr. 9) ir „Maximos“ (Mindaugo g. 11) tęsis pratybos „Vyčio skliautas 2025“, rašoma Vyriausybės pranešime.
Per pratybas Lietuvos šaulių sąjungos nariai treniruosis užtikrinti šių atraminių parduotuvių apsaugą.
Parduotuvės dirbs įprastu režimu, todėl gyventojams nereikia imtis jokių papildomų veiksmų – tai suplanuotos pratybos, skirtos valstybės pasirengimui ekstremalioms situacijoms ir krizėms gerinti. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, elgtis įprastai, laikytis viešosios tvarkos bei, esant poreikiui, sekti atsakingų institucijų pranešimus ir rekomendacijas.
Valstybė yra sukūrusi daugiapakopį maisto rezervo modelį, kad net ir krizės metu gyventojai būtų užtikrintai aprūpinami pagrindiniais produktais. Pirmosios trys paros – gyventojų asmeninės atsargos, 4–6 dienomis atsakomybę prisiima savivalda, o nuo septintos paros įsijungia valstybės rezervas. Ši sistema paremta sutartimis su gamintojais ir prekybininkais, todėl rezervuojami jau paruošti ar greitai paruošiami produktai, kuriuos galima nedelsiant patiekti vartotojams. Visoje Lietuvoje numatytos 207 atraminės parduotuvės ir vaistinės, iš jų 27 – Vilniuje. Jos pajėgios per vieną dieną būtiniausiais produktais aprūpinti apie pusę sostinės gyventojų net sutrikus elektrai ar ryšiui.
Pratybos „Vyčio skliautas 2025“ – didžiausias nacionalinės mobilizacinės sistemos testas, kuriame dalyvauja daugiau nei šimtas valstybės institucijų, savivaldybių, kariuomenė, nevyriausybinės organizacijos, įmonės ir pagrindiniai prekybos tinklai. Jų metu treniruojamasi reaguoti į įvairias grėsmes – nuo dezinformacijos ir kibernetinių atakų iki viešosios tvarkos užtikrinimo ar aprūpinimo maistu mechanizmų. Svarbiausia šių pratybų paskirtis – identifikuoti silpnąsias vietas, patikrinti realius veiklos algoritmus ir užtikrinti, kad Lietuva, susidūrusi su krize, būtų pasirengusi greitai ir efektyviai veikti.
