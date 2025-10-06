Prasidėjo mobilizacinės pratybos „Vyčio skliautas“: kas vyks Vilniuje?

Sostinėje taip pat vyks evakuacijos pratybos, todėl bus įrengiami evakuacijos punktai, bus didesnis žmonių judėjimas. Gyventojai raginami išlikti ramiais – visa tai yra pratybų dalis.
Šių pratybų tikslas – įvertinti Valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai ir vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
Bus siekiama hibridinių ir konvencinių grėsmių sąlygomis testuoti institucijų, NVO, savivaldos, verslo ir kitų organizacijų gebėjimą koncentruoti pastangas ir resursus šalies gynybai bei užtikrinant gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, rūpintis socialiai pažeidžiamais žmonėmis. Pratybų metu identifikuotos išmoktos pamokos bus panaudotos tobulinant valstybės mobilizacijos sistemą.
Pirmadienį, spalio 6 d., šauliai saugos savivaldybės įmonių „Grinda“, „Susisiekimo paslaugos“, „Miesto gijos“ ir „Vilniaus vandenys“ teritorijas. Pastarosiose dviejose teritorijose nuo 20.00 val. taip pat bus statomos kontrmobilumo priemonės. Teritorijos bus aptvertos iki spalio 8 d. 00.00 val. – šiuo laikotarpiu galite pastebėti priemonių pervežimą, barikadų įrengimą.
Antradienį, spalio 7 d., bus tikrinamos sirenos, prasidės evakuacijos pratybos, bus imituojamas vandenvietės užgrobimas.
Nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (toliau – GPIS) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.
Perspėjimo sistemos patikrinimo metu garsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“ truks tris minutes. Tuo pačiu metu į mobiliuosius telefonus siunčiami perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, kitus ir turtą.
Jeigu atsidurtumėte tokioje vietoje, kur sirenos nebūtų girdimos, rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar ši funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama.
Siekiant įvertinti gyventojų perspėjimo ir informavimo mobiliųjų operatorių tinklais siunčiamais pranešimais į telefonus sistemos (toliau – GPIS) funkcinį efektyvumą ir perspėjimo pranešimų gavėjo pasiekiamumą, prašome po patikrinimo užpildyti apklausą.
Prie kai kurių mokyklų bei darželių Antakalnyje, Naujininkuose, Naujojoje Vilnioje bei Rasose bus įrengiami surinkimo punktai – statomos palapinės, matysis didesni žmonių susibūrimai. Evakuacijos pratybos vyks spalio 7–8 d.
Šią dieną taip pat laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115. Atsinaujinusius tvarkaraščius rasite svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.
Spalio 11–12 d. prie prekybos centro „GO8“ ir parduotuvės „Maxima“ (Mindaugo g. 11) budės koviniai šauliai.
Pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.
