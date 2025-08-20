Vyriausybė padidino Lietuvos kultūros tarybos pirmininko atlyginimą

Anot ministerijos, šiuo sprendimu nustatomas teisingas atlygis, kadangi šiuo metu nustatytas algos koeficientas yra ženkliai žemesnis, lyginant su kitais panašias pareigas užimančiais valstybės pareigūnais.
„Palyginimui dviejų kitų biudžetinių įstaigų prie Kultūros ministerijos, kurių veikla pagal savo pobūdį yra panaši į LKT veiklą (...) – Lietuvos kino centro ir Lietuvos kultūros instituto vadovų atlyginimas yra vidutiniškai 18 proc. didesnis, nors jų atliekamų viešojo administravimo funkcijų apimtys yra ženkliai mažesnės“, – teigiama ministerijos pateiktoje pažymoje.
Pareiginės algos koeficientas padidintas nuo 2,4 iki 3,1 – pirmininko darbo užmokestis dėl to auga 1249,78 eurų per mėnesį.
Ministerijos teigimu, šiam pakeitimui įgyvendinti reikalingos piniginės lėšos bus skiriamos iš LKT skirto darbo užmokesčio fondo.
BNS rašė, kad gegužę Vyriausybė patvirtino naują LKT tarybos sudėtį. Nuo birželio tarybos pirmininkės pareigas užima kultūros politikos tyrėja Kristina Mažeikaitė.
Iki tol ji vadovavo Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriui, vykdo kultūros tyrimus, yra viešosios įmonės „Kintai Arts“ vizualaus meno rezidencijos kuratorė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros asistentė.
LKT narių kadencija – ketveri metai, tas pats asmuo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
LKT konkurso būdu atrenka ir skiria finansavimą organizacijų paraiškoms, kūrėjų stipendijoms, investuodama valstybės lėšas į visuomenės gerovę, kūrybinę saviraišką, meno raidą ir kultūros praktikų įvairovę, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Institucija užtikrina finansuotų projektų administravimą ir stebėseną, su įvairiais partneriais atlieka didelių apimčių kultūros tyrimus.
Kultūros ministerijos duomenimis, LKT per 2024 metus įvertino daugiau nei 5 tūkst. paraiškų ir paskirstė 21,8 mln. eurų finansavimą kultūros ir meno projektams.
