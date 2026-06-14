Turtingiausia pasaulio katė liko be cento: milijoninis palikimas įstrigo teismuose

Kalbama apie Choupette – garsią birmos veislės melsvai kreminės spalvos katę, kuri buvo legendinio mados dizainerio Karlo Lagerfeldo numylėtinė iki jo mirties 2019 metais, kai jam buvo 85-eri.
2011 metais gimusi katė greitai tapo tikra mados pasaulio žvaigžde dėl savo prabangaus gyvenimo būdo ir pasirodymų reklamos kampanijose.
Lagerfeldo gyvenimo metu Choupette skraidė privačiais lėktuvais, ėdė iš porcelianinių indų ir turėjo dvi asmenines tarnaites – tai buvo prabangos lygis, apie kurį dauguma žmonių gali tik pasvajoti.
Po dizainerio mirties buvo tikimasi, kad Choupette gaus didelę jo kelių milijonų dolerių vertės turto dalį.
Tačiau praėjo jau keleri metai, o katė iki šiol negavo nė vieno euro dėl užsitęsusio paveldėtojų ginčo su Prancūzijos mokesčių tarnyba.
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Choupette turėjo paveldėti maždaug 1,5 mln. JAV dolerių (apie 1,13 mln. svarų sterlingų).
Buvusi Karlo Lagerfeldo namų tvarkytoja Françoise Caçote, kuriai dizaineris patikėjo katės priežiūrą, leidiniui „The Atlantic“ sakė, kad jie „nieko negavo“.
Ji netgi teigia turinti dirbti ne visą darbo dieną, kad galėtų išlaikyti Choupette.
Dabar katė, įpratusi prie aukščiausio lygio komforto, gyvena įprastame bute Paryžiuje su Caçote, jos vyru ir vaikais. Tai visiškai nepanašu į ankstesnį jos prabangų gyvenimą.
Lagerfeldo turtas tebėra įšaldytas dėl ilgai trunkančio mokesčių ginčo su Prancūzijos valdžios institucijomis, todėl paveldėtojams negali būti atliekami jokie mokėjimai.
Tarp pagrindinių palikimo pretendentų buvo ilgametis dizainerio asistentas Sébastienas Jondeau, jo krikštasūnis Hudsonas Kroenigas ir modeliai Bradas Kroenigas bei Baptiste'as Giabiconi.
Padėtį dar labiau komplikavo anoniminis ieškovas, kuris teigė, kad Lagerfeldas, pasirašydamas testamentą, nebuvo visiškai veiksnus.
Jei teismas pripažintų dokumentą negaliojančiu pagal Prancūzijos teisę, palikimas galėtų būti perskirstytas modelio sūnėnams ir dukterėčioms – giminaičiams, su kuriais jis beveik nepalaikė ryšių būdamas gyvas.
Net jei ginčas su mokesčių tarnyba būtų išspręstas, Prancūzijoje paveldėtojai, nesantys giminaičiais, gali susidurti su iki 60 proc. siekiančiu paveldėjimo mokesčiu.
Naminiai gyvūnai Prancūzijoje teisiškai laikomi nuosavybe, todėl jie negali tiesiogiai paveldėti pinigų ar turto.
Lėšos, skirtos Choupette, turėjo būti pervestos Françoise Caçote, kad būtų užtikrinta katės priežiūra.
Dabar moteris savo lėšomis samdo brangius advokatus, siekdama užtikrinti Lagerfeldo paskutinės valios įvykdymą ir toliau rūpintis Choupette.
Kol kas nežinoma, kada byla bus baigta ir ar katė gaus pažadėtą palikimą.
„Dėl situacijos sudėtingumo man teko samdyti brangius teisininkus, kad galėčiau savo vardu pretenduoti į paveldėjimą ir užtikrinti, jog Karlo Lagerfeldo valia būtų tinkamai įgyvendinta“, – Françoise Caçote žodžius cituoja leidinys IBT.
(be temos)