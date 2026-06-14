Dopamino interjeras: kaip spalvos ir aplinka veikia savijautą

Tarsi vidinis varikliukas
Kaip rašoma „Ikea“ pranešime žiniasklaidai, pagrindinis šio dizaino principas – kurti erdves, kurios atspindi asmenybę, džiugina ir skatina kūrybiškumą.
Pasak psichologo Pauliaus Rakštiko, dopaminas, dažnai vadinamas laimės hormonu, yra susijęs su motyvacija, malonumu ir mokymosi procesais. Jo išsiskyrimą skatina įvairūs stimulai: maistas, fizinis aktyvumas, socialinis ryšys, netikėtumas, tikslų pasiekimas ar net laukimas, tikintis, kad įvyks kas nors malonaus, sako psichologas.
„Dopaminas yra tarsi vidinis varikliukas. Jo išsiskyrimą organizme skatina naujumas ir pokyčiai. Vadinasi, net nedideli aplinkos pasikeitimai, pavyzdžiui, vizualinis stimuliavimas, gali turėti reikšmės, ypač jei jie sukelia smalsumą ar malonių emocijų. Įdomu, kad pastaruoju metu dopaminas minimas ir interjero kontekste, populiarėjant dopamino dekoro sąvokai: tai į spalvas, objektus ar interjero elementus orientuota aplinka, skatinanti teigiamas emocijas“, – aiškina P. Rakštikas.
Tylusis psichologinis veiksnys
Anot P. Rakštiko, interjeras prisideda prie stabilaus gerovės jausmo, kurdamas teigiamą kasdienių emocijų pagrindą. Žmogaus smegenys nuolat vertina aplinką: ar ji saugi, įdomi, maloni, ar verta joje būti, todėl estetiškai patrauklūs vaizdai, spalvos, šviesa ar harmoninga erdvė gali aktyvuoti atlygio sistemas smegenyse ir taip skatinti toje vietoje pasilikti.
„Galima sakyti, kad interjeras veikia kaip tylus psichologinis veiksnys – jis retai būna pagrindinis dėmesio objektas, bet nuolat formuoja mūsų emocinę būseną. Mes priprantame prie savo aplinkos, todėl nepastebime, kaip, pavyzdžiui, tamsus, apkrautas kambarys mus veikia, slegia kasdien po truputį“, – sako P. Rakštikas.
Jis pažymi, kad žmonės paprastai linkę nuotaikos pokyčius aiškinti vidiniais ar socialiniais veiksniais. Sumažėjusi motyvacija ar sunkumai susikaupti vis dar retai siejami su fizine aplinka. Vis dėlto psichologiniai tyrimai rodo, kad aplinka daro nuolatinį poveikį žmogaus savijautai – pavyzdžiui, atsikrausčius į naują vietą, atnaujinus erdvę ar praleidus laiko gamtoje žmonės pastebi, kad jaučiasi kitaip, nors ne visada iš karto susieja tai su aplinka.
„Erdvė gali mus raminti arba dirginti, skatinti kūrybingumą arba slopinti energiją. Net smulkūs akcentai – emocinę vertę turintys asmeniniai daiktai, spalvingi objektai, augalai ar meno kūriniai, gali veikti kaip mikrostimulai, sukeliantys trumpą teigiamą emocinį atsaką. Be to, jei grįžę namo matome spalvas ir formas, kurios atspindi mūsų asmenybę, mes greičiau atsigauname po sunkios dienos ir streso. Nepamirškime, kad akys yra pagrindinis informacijos rinkimo organas – apie 80 proc. visų smegenų impulsų ateina per regą“, – sako P. Rakštikas.
Išbandykite patys
Dopamino dekoro esmė – pojūčių gausa. Nuo mėgstamų atspalvių iki asmeninių prisiminimų – tokiame interjere tinka viskas, kas kelia džiaugsmą, nėra griežtų taisyklių, tik laisvė kurti gerą savijautą suteikiančią aplinką. Tokios spalvos kaip geltona, rožinė, žalia, oranžinė ir mėlyna, derinamos su žaismingais raštais ir netikėtais akcentais, suteikia erdvei gyvybės, išlaikydamos lengvumą.
„Pagrindiniai dopamino dekoro elementai yra spalvos, raštai ir individualumas. Nesvarbu, ar tai žaisminga svetainė, ar vaivorykštės įkvėptas miegamasis – svarbiausia kurti erdves, kurios džiugina ir įkvepia. Drąsūs sprendimai – nuo ryškių akcentų iki išskirtinių baldų – padeda sukurti optimizmo ir energijos kupiną atmosferą“, – sako „Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Anot jos, dopamino dekoras gali būti pritaikytas visose namų erdvėse. Prieškambaryje pasitinkantis ryškus suoliukas, spalvoti kabliukai lauko drabužiams ir raštuotas kilimas sukuria jaukų pirmąjį įspūdį, o išskirtinis veidrodis kasdien suteikia pozityvumo. Spalvingi virtuvės spintelių fasadai, indai ir atviros lentynos išryškina aksesuarus, kuriuos papildo gyvybingi augalai. Valgomojo zona gali tapti vizualiniu akcentu dėl ryškių kėdžių derinių ir dekoratyvių detalių, o svetainės ir miegamieji – atgyti su išskirtiniais baldais, minkštais pufais ir meniniais akcentais ant sienų.
Pasak M. Bučinskienės, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jis taikomas, dopamino dekoras padeda kurti namus, kurie kasdien pakylėja, įkvepia ir spinduliuoja teigiama energija.
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