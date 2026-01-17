Metų tendencijos: daugiau spalvų, charakterio ir žaismingumo

Su nostalgijos prieskoniu
„2026 m. interjero dizainas – mažiau taisyklių ir daugiau jausmo. Žmonės nori namų, kurie atspindėtų jų asmenybę: būtų jaukūs, subalansuoti ir praktiški, bet kartu – žaismingi ir turintys savitą charakterį“, – sako Morta Bučinskienė, „Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovė.
Viena ryškiausių 2026 m. tendencijų interjere – praeities ir ateities dermė. Retro stiliaus įkvėptos formos, apvalinti siluetai ir XX a. vidurio modernizmo motyvai kuria atpažįstamumo jausmą ir teikia džiaugsmo, o modernūs paviršiai ir švarios linijos padeda išlaikyti šiuolaikiškumo pojūtį.
„Pastebime, kad interjeruose tolstama nuo griežto minimalizmo. Savo namuose žmonės nori jaukumo ir savito charakterio, kuris pasakotų jų namų istoriją, bet kartu – aiškumo ir pusiausvyros. Į namus grįžta blizgūs paviršiai, tokie kaip chromas ar poliruoti metalai, kurie kontrastingai dera su minkštesnėmis, matinėmis medžiagomis. Šis seno ir naujo dialogas kuria išraiškingą, bet laikui nepavaldų namų interjerą“, – pabrėžia M. Bučinskienė.
Ramus pagrindas ir akcentai
Pasak interjero dizainerės, vienas iš ryškiausių pokyčių 2026 m. – spalvos. Jau kurį laiką vyraujantys švelnūs balti ir neutralūs atspalviai išlieka toliau, tačiau tai pagrindas kurti šviesius ir lengvai pritaikomus interjerus, kuriuose ryškėja akcentinės ryškesnės spalvos.
„Neutralūs tonai suteikia erdvės saviraiškai. Jie leidžia spalvas į namus įnešti žaismingai ir keisti jas laikui bėgant“, – aiškina ekspertė.
2026 m. interjero dizainas – mažiau taisyklių ir daugiau jausmo.
Šilti rudi, žemiški žali, sodrūs mėlyni, burgundiški ir melsvai žali atspalviai suteikia gylio ir ramybės. Kartu ryškesnių spalvų – energingų mėlynų ar drąsių rožinių tonų – atsiranda kaip akcentų tekstilės gaminiuosee, apšvietime ar mažesnėse interjero detalėse. Šie žaismingi elementai suteikia erdvei džiaugsmingumo ir savitumo, jos neužgoždami ir atspindi norą gyventi namuose, kurie įkvepia ir kuria gyvybės pojūtį.
Interjero dizainerė taip pat pastebi, kad praėjusių metų vasaros pabaigoje vėl išaugo susidomėjimas tekstūromis namuose.
„Pavyzdžiui, sienų išraiškingumas kuriamas ne tik ryškiais raštais, bet ir tekstūra – subtiliais paviršiais, faktūromis ar plokštėmis, kurios suteikia erdvei gylio, bet nekuria vizualinio triukšmo. Tokie interjerai atrodo daugiasluoksniai ir turintys charakterį“, – sako M. Bučinskienė.
Gyventi, o ne tik žiūrėti
Interjero dizainerė atkreipia dėmesį, kad jau kurį laiką kambariai nebėra skirti vienai funkcijai. Namai vis dažniau kuriami ne pagal patalpų pavadinimus, o atsižvelgiant į kasdienius ritualus – skaitymą, poilsį, bendravimą, darbą ar apmąstymus, dažnai vykstančius toje pačioje erdvėje.
Ramūs kampeliai, kelių lygių apšvietimas ir prisitaikantys namų planavimo sprendimai leidžia interjerams atliepti hibridinį gyvenimo būdą.
M. Bučinskienė pabrėžia, kad komfortas išlieka esminiu elementu, kurio ieškoma namuose.
„2026 m. funkcionalumas nereiškia kompromisų. Tai atspindi erdves, kurios natūraliai prisitaiko prie žmonių gyvenimo būdo. Minkšti baldai, daug pagalvėlių ir tekstilės kviečia sulėtinti tempą. Moduliniai baldai, prisitaikantys prie skirtingų poreikių, suteikia lankstumo ir leidžia erdves atnaujinti ar transformuoti pagal poreikius ir norus.“
