Namai, pilni gamtos jaukumo ir rankų darbo džiaugsmo

Savitas požiūris
Nuo netikėtų tekstūrų ir rankų darbo akcentų iki ryškių brangakmenių spalvų ir nostalgiją keliančių daiktų – šiemet madingos tokios dekoracijos, kuriomis kiekvienas gali išreikšti savitą požiūrį į žiemos šventes, rašoma „Ikea“ pranešime žiniasklaidai.
„Kalėdos skatina sulėtinti tempą ir atrasti džiaugsmą mažuose, prasminguose ritualuose, o namus paversti ramiu kampeliu, kuriame kiekvienas šviesos šaltinis, forma ir detalė kuria komfortą, bendrystę ir daugelio taip laukiamus žiemos stebuklus“, – pastebi interjero dizainerė M. Bučinskienė ir pristato tris karščiausias kalėdinio dekoravimo tendencijas.
Gamtos įkvėpta ramybė
Vertinantiems paprastumą ir gamtos grožį patiks tradicinis skandinaviškas stilius. Šiaurės šalių kraštovaizdžio įkvėptos 2025 m. kalėdinės dekoracijos primena tylią gamtos magiją.
Pušų šakos, uogų vainikai ir grybų formos papuošalai namams suteiks miško žavesio, o samanų žalios, cinamono arba rūdžių rudos ir šviesiai pilkos atspalviai padės sukurti šiltą, atpalaiduojantį foną, įsitikinusi ekspertė.
„Pušys, džiovintos gėlės, žolynai ir kitos natūralios detalės puikiai tinka ramiai atmosferai kurti. Derinamos su auksiniais, variniais ar šampano spalvos akcentais, jos suteiks namams subtilios prabangos, o bendras vaizdas bus lengvas ir organiškas – tarsi šiuolaikiškas požiūris į tradicinį Šiaurės šalių stilių“, – sako M. Bučinskienė.
Ji pastebi, kad ši tendencija ir toliau aukština natūralų grožį, bet, lyginant su ankstesniais metais, atsiranda papildomų sluoksnių ir šilumos, nes natūralios medžiagos naudojamos kartu su istoriją pasakojančiomis rankų darbo detalėmis.
Išraiškinga prabanga
Interjero dizainerė atskleidžia, kad tų, kurie ieško ko nors drąsesnio, šiais metais laukia išraiškinga brangakmenių spalvų paletė. Smaragdo žalia, safyro mėlyna ir rubino raudona šventiniam dekorui suteiks dramatiškumo ir elegancijos, o kartu padės išlaikyti tradicinę Kalėdų dvasią.
Svarbiausia 2025-ųjų Kalėdų spalva – burgundiško vyno. Ji yra sodri, romantiška ir charakteringa. Kartu su miško žalia, vidurnakčio mėlyna ir šiltais neutraliais atspalviais ji atrodys prabangiai, bet ne pernelyg iššaukiančiai.
Jei norisi puošybai suteikti spindesio, M. Bučinskienė siūlo panaudoti subtilių metalinių akcentų – šlifuoto žalvario ar šilto vario, o bendrą vaizdą praturtinti iš mados neišeinančiais aksominiais kaspinais, stikliniais papuošalais arba audiniais.
Individualus džiaugsmas
M. Bučinskienės teigimu, daugeliui žmonių Kalėdos sugrąžina brangius prisiminimus ir istorijas, kurias jie nori išsaugoti. Todėl rankų darbo akcentai ir asmeninės detalės šiais metais bus Kalėdų dėmesio centre.
Ji pastebi, kad iš popieriaus pagamintos žvaigždės, nerti papuošalai, saldainius primenantys žaisliukai ir retro stiliaus papuošalai yra puikus būdas šiuolaikiškai perteikti daugeliui pažįstamas tradicijas.
Mezginių tekstūros, languoti kaspinai ir švelnūs audiniai suteikia erdvei šilumos, o įvairūs rankdarbiai, pačių perdaryti ar mielus prisiminimus žadinantys daiktai atspindi asmeninį kūrybiškumą.
„IKEA tyrimo „Gyvenimas namuose“ duomenimis, 74 proc. žmonių, teigiančių, kad jų namai leidžia gyventi tvariai, taip pat sako, kad tai jų mėgstamiausia vieta.
„Ši įžvalga tiesiogiai atsispindi ir mūsų dekoravimo įpročius, – pastebi interjero dizainerė. – Puošdami namus sąmoningai renkamės mažiau, bet kokybiškesnių dekoracijų ir daiktų, kurie ne tik gražiai atrodo, bet ir leidžia gerai jaustis. Tvarumas nebėra tik mados reikalas – jis tapo pamatine vertybe, skatinančia žmones rinktis ilgalaikius ir prasmingus sprendimus.“
