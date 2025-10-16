Reikalauja ypatingo dėmesio: pačios nešvariausios vietos jūsų virtuvėje

Stalviršiai, rankenos, plautuvės, kempinės, daugkartinio naudojimo vandens buteliai yra dažnai liečiami, todėl svarbu juos dezinfekuoti kasdien arba kelis kartus per savaitę, kad būtų išvengta bakterijų kaupimosi ir kryžminės taršos.
„The Spruce“ įvardijo nešvariausias vietas virtuvėje ir paaiškino, kaip jas tinkamai valyti.
Rankenėlės, mygtukai ir jutikliniai skydeliai
Kiekvienas virtuvės prietaisas turi tam tikrą valdymo skydelį arba rankenėlę, kuri liečiama kiekvieną kartą, kai jis naudojamas. Svarbu nepamiršti kas savaitę valyti visas šias rankenėles, mygtukus ir jutiklinius skydelius, nes jie dažnai pamirštami kruopštaus virtuvės valymo metu. Tai ypač aktualu, jei juos liečiate gamindami maistą arba tvarkydami žalius maisto produktus. Būtinai nuvalykite spintelių rankenas, prietaisų rankenėles ir valdymo skydelius dezinfekuojančiomis servetėlėmis arba dezinfekuojančiu purškikliu ir švaria šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.
Plautuvė
Nors per virtuvės plautuvę nuteka daug vandens, jos paviršiuje greičiausiai slepiasi mikrobai, ypač plyšiuose, kur kriauklė liečiasi su stalviršiu, ir aplink nutekėjimo angą.
Virtuvės plautuvę reikia dezinfekuoti po kiekvieno valgio ruošimo, indų plovimo arba bent kartą per dieną. Nepamirškite rankenų, maišytuvo ir stalviršio paviršių šalia plautuvės. Jie surenka visus purslus, kai plaunate užterštą maistą. Naudokite plautuvės valiklį su dezinfekavimo priemone ir švarų rankšluostį arba vienkartines dezinfekuojančias servetėles.
Kempinės, šepečiai ir virtuviniai rankšluosčiai
Siekdami sumažinti popierinių rankšluosčių naudojimą ir jų poveikį aplinkai, žmonės dažnai naudoja celiuliozines kempinėles, šepečius kriauklei valyti ir medžiaginius virtuvinius rankšluosčius. Deja, virtuvinėse kempinėse ir šveitimo šepečiuose gali būti daug bakterijų, jei jie netinkamai plaunami ir dezinfekuojami.
Jei naudojate šiuos produktus, juos reikia plauti karštu vandeniu po kiekvieno maisto gaminimo ar valymo. Šepetėlius kriauklei ir daržovėms valyti galima plauti indaplovėje po kiekvieno naudojimo.
Šaldytuvas
Jau aptarėme, kas gali tykoti ant šaldytuvo rankenėlių ir jutiklinių skydelių, tačiau net ir esant žemai temperatūrai, jūsų šaldytuve gali tūnoti bakterijos.
Dauguma vaisių ir daržovių ilgiau išliks švieži, jeigu laikysite juos šaldytuve neplautus. Tačiau svarbu dažnai valyti stalčius, kad išvengtumėte tolesnio užteršimo, nes juose gali kauptis maisto likučiai ar bakterijos.
Tas pats nutinka ir su žalia mėsa, laikoma šaldytuve. Iš pakuočių nutekėję skysčiai kaupiasi stalčiuose ir lentynų kraštuose.
Norėdami atsikratyti bakterijų, taip pat ir pelėsio, kuris gali ten augti, kas mėnesį išimkite šaldytuvo stalčius ar lentynas ir plaukite paviršius švelniu plovikliu ir karštu arba šiltu vandeniu. Nusausinkite švaria šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.
Be to, nušluostykite išsiliejusius skysčius ir nuvalykite vidinius paviršius dezinfekuojančia servetėle.
Taip pat atlikite kelis papildomus veiksmus – nuvalykite dulkes nuo šaldytuvo viršaus, išsiurbkite erdvę už šaldytuvo, kadangi po juo esantys maisto likučiai yra kenkėjų magnetai. Nuimkite ventiliacijos angos dangtelį, kad išsiurbtumėte gyvatukus. Dulkės ant gyvatukų verčia šaldytuvą dirbti intensyviau, nes sunaudojama daugiau energijos, kad šis išliktų vėsus.
Naujausi komentarai