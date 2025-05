Paaiškėjo, kam atiteko 2025-ųjų Kanų „Auksinė palmės šakelė“

Prestižine „Auksine palmės šakele“ apdovanotas itin politinis, bet šmaikštus filmas pasakoja apie penkis paprastus iraniečius, susidūrusius su žmogumi, kuris, jų manymu, kankino juos kalėjime.

J. Panahi, kuris savo šalyje buvo du kartus įkalintas ir kuriam buvo uždrausta kurti filmus, savo padėkos kalboje paragino iraniečius siekti laisvės.

„Manau, kad dabar yra tinkamas metas paraginti visus žmones, visus iraniečius su visomis jų skirtingomis nuomonėmis, kad ir kur jie būtų pasaulyje – Irane ar užsienyje – leisti man paprašyti vieno dalyko“, – pasakė J. Panahi, kurio kalba buvo verčiama.

„Atidėkime į šalį visas problemas, visus nesutarimus. Dabar svarbiausia yra mūsų šalis ir mūsų šalies laisvė“, – pabrėžė jis.

Brazilas Wagneris Moura (Vagneris Moura) už vaidmenį policijos trileryje „The Secret Agent“ pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą, o prancūzė Nadia Melliti (Nadia Meliti) buvo pripažinta geriausia aktore.

N. Melliti suvaidino Paryžiuje gyvenančią 17-metę musulmonę lesbietę Hafsia Herzi (Hafsijos Herzi) juostoje „The Little Sister“, kuri tapo jos debiutu didžiajame ekrane.

Norvego Joachimo Triero (Joakimo Triero) juosta „Sentimental Value“ – jaudinanti šeimos drama, ketvirtadienį po premjeros sulaukusi 19 minučių trukmės ovacijų – laimėjo Didįjį prizą.

J. Panahi pergalė yra didžiulė parama režisieriui, kuris savo šalyje, kur jo filmai nuolat uždraudžiami, yra tapęs nepaklusnumo simboliu.

Jis pažadėjo po festivalio grįžti į Teheraną, nors jam gresia persekiojimas.

Sabotažas

Šeštadienį Kanuose vykusi festivalio uždarymo ceremonija vainikavo dramos kupiną dieną, per kurią pajūrio kurorte daugiau nei penkioms valandoms buvo nutrūkęs elektros energijos tiekimas.

Dėl elektros tiekimo sutrikimo neveikė šviesoforai, lankytojams ir vietos gyventojams teko kišenėse ieškoti grynųjų, nes neveikė bankomatai, o restoranai negalėjo priimti mokėjimų kortelėmis.

Vietos pareigūnai pranešė, kad apie 2 val. nakties vietos (3 val. Lietuvos) laiku, kaip įtariama, dėl padegimo kilo didelis gaisras elektros pastotėje, esančioje už maždaug 12 km į šiaurės vakarus nuo Kanų centro.

Palei pakrantę priešinga kryptimi buvo aptiktas aukštos įtampos linijos stulpas su pažeistomis trimis iš keturių atramų, pranešė vietos prokuratūra.

Vokiečių režisierė Mascha Schilinski (Maša Šilinski), atsiimdama žiuri prizą už juostą „Sound of Falling“, juokavo, kad dingus elektrai jai „buvo sunku parašyti kalbą“.

Politika

Be varžybų dėl prizų, Prancūzijos Rivjeroje ne tik šurmuliavo garsenybės, bet ir virė politika.

Už šampano pripildytų paplūdimio vakarėlių ribų daugiausia kalbėta apie karus Ukrainoje ir Gazos Ruože bei JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą).

JAV režisierius Toddas Haynesas (Todas Heinesas) perspėjo dėl „barbariško JAV prezidentavimo“, o Čilės ir JAV aktorius Pedro Pascalis (Pedras Paskalis) prisipažino, kad yra baisu pasisakyti prieš prezidentą D. Trumpą.

Karas Gazos Ruože taip pat buvo kai kurių festivalio svečių mintyse: pasak organizatorių, daugiau nei 900 aktorių ir kino kūrėjų pasirašė atvirą laišką, smerkiantį Izraelio veiksmus šioje palestiniečių teritorijoje kaip genocidą.

Tarp pasirašiusiųjų – šių metų festivalio žiuri vadovavusi prancūzų aktorė Juliette Binoche (Žiuljet Binoš), filmo „Šindlerio sąrašas“ (Schindler's List) žvaigždė Ralphas Fiennesas (Ralfas Finesas), JAV nepriklausomas režisierius Jimas Jarmuschas (Džimas Džarmušas) ir „WikiLeaks“ įkūrėjas Julianas Assange'as (Džulianas Asandžas), atvykęs į Kanus pristatyti dokumentinio filmo, kuriame jis pasirodo.

Tačiau penktadienį spaudos konferencijoje Jungtinių Tautų (JT) specialioji pranešėja okupuotoms palestiniečių teritorijoms Francesca Albanese (Frančeska Albaniz) sakė, kad Kanų kino festivalis yra tarsi „abejingumo burbulas“.

Apdovanojimai

Prieš šeštadienio uždarymo ceremoniją buvo paskelbti kiti antriniai apdovanojimai.

Pirmasis Čečėnijos filmas, rodytas Kanų festivalyje, „Imago“ tapo geriausiu dokumentiniu filmu, o filmas apie J. Assange'o gyvenimą „The Six Billion Dollar Man“ penktadienį pelnė specialųjį žiuri prizą.

Antrinėje „Un Certain Regard“ programoje pagrindinį prizą laimėjo Čilės režisierius Diego Cespedesas (Diegas Sespedesas) už filmą „The Mysterious Gaze of the Flamingo“, kuriame pasakojama apie grupę translyčių moterų, gyvenančių dykumos kalnakasybos miestelyje devintajame dešimtmetyje.

Islandų šeimos dramoje „The Love That Remains“ pasirodęs aviganis pelnė „Palmės šunelio“ prizą, tenkantį geriausiai pasirodžiusiems šunims.

Islandų režisierius Hlynuras Palmasonas savo juostoje apie išsiskyrimą ir jo poveikį šeimai nufilmavo ir savo augintinį vardu Panda.

78-ojo Kanų kino festivalio laureatai

Prancūzijos Rivjeroje šeštadienį baigėsi 78-asis Kanų kino festivalis, kuriame buvo įteiktas ir pagrindinis prizas – „Auksinė palmės šakelė“.

Pateikiame laimėtojų pagrindinėje festivalio konkursinėje programoje sąrašą:

Auksinė palmės šakelė: Jafarui Panahi (Džafarui Panahiui) už juostą „It Was Just an Accident“ (Iranas)

Didysis prizas: Joachimui Trierui (Joakimui Trierui) už juostą „Sentimental Value“ (Norvegija)

Žiuri prizas: Oliveriui Laxe (Oliveriui Lašė) už filmą „Sirat“ (Ispanija ir Prancūzija) ir Maschai Schilinski (Mašai Šilinski) už juostą „Sound of Falling“ (Vokietija)

Geriausias režisierius: Kleberis Mendonca Filho (Klėberis Mendonsa Filju) už filmą „The Secret Agent“ (Brazilija)

Geriausia aktorė: Nadia Melliti (Nadia Meliti) už juostą „The Little Sister“ (Prancūzija)

Geriausias aktorius: Wagneris Moura (Vagneris Moura) už filmą „The Secret Agent“ (Brazilija)

Specialusis prizas: Bi Ganui už juostą „Resurrection“ (Kinija)

Geriausias scenarijus: Jeanas Pierre'as Dardenne'as (Žanas Pjeras Dardenas) ir jo brolis Lucas (Lukas) už juostą „Young Mothers“ (Belgija)

„Auksinė kamera“ už geriausią pirmąjį filmą: Hasanui Hadi (Hasanui Hadžiui) už juostą „The President's Cake“ (Irakas).

Geriausias trumpametražis filmas: Tawfeekui Barhomui (Taufikui Barhomui) už filmą „I Am Glad You're Dead Now“ (Palestina, Graikija ir Prancūzija).