Besibaigiant Kanų kino festivaliui dingo elektra

Padegus vietos pastotę ir tyčia sugadinus elektros perdavimo linijos atramą pakrantėje daugiau nei penkioms valandoms dingo elektra. Festivalio dalyviams ir turistams teko atsiskaityti grynaisiais pinigais, nes dingus elektrai nebeveikė bankomatai, o restoranai negalėjo priimti atsiskaitymų kortelėmis.

Festivalio atstovai sakė: „prisijungėme prie kito elektros tiekimo šaltinio, todėl suplanuoti renginiai ir peržiūros, o taip pat ir uždarymo ceremonija, gali vykti įprastomis sąlygomis“.

Festivalio būstinėje prabangiai pasipuošę žurnalistai skubėjo prie raudonojo kilimo stebėti uždarymo ceremoniją, kurios metu prancūzų aktorė Juliette Binoche kartu su žiuri dalins apdovanojimus, o taip pat įteiks ir Auksinę palmės šakelę už geriausią filmą.

„Screen“ žurnalo vertinimu, palankiausiai vertinamas režisieriaus iš Irano Jafaro Panahio filmas „It Was Just an Accident“ ir režisieriaus iš Ukrainos Sergejaus Loznitsos despotizmo tyrimas filme „Two Prosecutors“.