 23-ejus metus kartu gyvenantys Krivickai: skyrybų nebus iš principo

2025-10-10 16:42
Šį vakarą LNK laida „KK2 penktadienis“ kviečia į tikrų jausmų šventę – su visomis meilės spalvomis. Vedėjai Viktorija, Domas, Keitė ir Tomas žada ir pykčių, ir pavydo, ir skyrybų istorijų, tačiau finale – tik tai, kas geriausia. „Įveikę daugybę išbandymų mūsų herojai liko kartu!“ – sako Keitė. „Kai kurie net išdrįso kelti vestuves po beveik 40-ties bendro gyvenimo metų!“ – pridūrė Tomas.

„Kodėl vienas kitą mylintys žmonės skiriasi? Kodėl sako, kad nori šeimos, bet eina į kairę? Ir kodėl su ta pačia tuokiasi antrą kartą?“ – klausia Viktorija. Atsakymų laidoje bus daug: nuo kvepalų ir apatinių iki vestuvių įžadų atnaujinimo.

Jurgita ir Kristupas Krivickai jau 23 metus kartu. „Stebiu žinomus žmones, kurie švenčia savo vestuvių metines ir galiu pasakyti, kad skyrybų nebus iš principo, kad aplenktume visas poras“, – juokėsi Kristupas, prisiminęs kad ką tik išgirdo naujieną apie trečiąsias Lino Karaliaus skyrybas.

Pora neslepia, kad jų santykiuose buvo visko. „Visko būna, net vakar visko buvo. Supratom, kad daužyti indų ar trankyti durų nereikia, kartais pasikalbam garsiau“, – laidoje „KK2 penktadienis“ atviravo Jurgita.

„O aš duris dar patrankau“, – šypsojosi Kristupas.

Krivickai susituokė po vos kelių mėnesių pažinties: „Nuo pirmo pasimatymo iki piršlybų praėjo pusantro mėnesio, o vestuvės įvyko po trijų. Nuo rugsėjo 1-osios iki gruodžio 26-osios. Išskaičiavimo nebuvo – Kristupas net mašinos neturėjo, namas buvo neįrengtas ir virtuvės nebuvo“, – prisiminė Jurgita.

Šiandien jų namuose – penki vaikai, bet kartu ir didžiulė atsakomybė. „Kiekvienas pyktis būna su mintimi apie skyrybas. Bet kai yra vaikų, yra reikalų, kai penki vaikai, tai juos reikia tvarkyti“, – apie tai, kaip baigiasi pykčiai, sakė Jurgita. Kristupas papildė: „Santuoka – ne tik apie du žmones. Tai ir apie vaikus, ir apie giminę, didelį įsipareigojimą visatai. Kiekviena krizė – tai pamatas, nuo kurio šeima tik sustiprėja.“ 

Pora neslėpė – jiedu taikosi aistringai.

Krivickai prisimena ir skaudžius momentus – sudėtingas dukterų gimimo istorijas, rizikas, reanimacijas. „Ne veltui prezidentas apdovanoja daugiavaikes mamas“, – pabrėžė Kristupas. Šiandien jis džiaugiasi, kad vyriausioji dukra Atėnė jau gyvena savarankiškai suradusi mylimą ir atsakingą partnerį. „Su draugu apsigyveno vos 1,3 km nuo mūsų – matau jų langus per savo optiką“.

Visa laida „KK2 penktadienis“ – jau šį vakarą 19.30 val. per LNK.

