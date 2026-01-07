Jazzu ir Tado Gryn meilės istorijoje prireikė lemtingos nakties: pora planuoja ateitį kartu

2025-aisiais viešai prabilusi apie po dešimtmečio nutrūkusius santykius su sūnaus tėvu, buvusiu sužadėtiniu Donatu Ivanausku, Jazzu netrukus nustebino prisipažinusi, kad vėl įsimylėjo. Netrukus paaiškėjo, kad jos mylimasis – puikiai visiems pažįstamas aktorius Tadas Gryn. Nieko stebėtino, kad komentarų skiltyse pasipylė aštrios pastabos.
„Nėra taip, kaip visi įsivaizduoja ir kaip nusipiešė spaudoje – kad ryte išsiskyriau su vaiko tėvu, o vakare turėjau naują berną. Normalūs žmonės supranta, kad taip nebuvo. Kai skiriesi, yra labai skaudu, nesinori kažkaip visiems pasakoti. Išgyveni viduje, praeina laiko, susitaikai, praeini visus skausmo etapus ir gyveni toliau. Viskas yra ok – tada vėl gali apie tai kalbėti“, – atviravo Jazzu laidoje „Nuo... Iki...“.
Pasak jos, įsimylėjus būna atvirkščiai – norisi visiems pasakoti. Būtent todėl su Tadu sprendimą nebeslėpti jausmų jie priėmė labai greitai.
„Priėmėme sprendimą labai greitai, po poros savaičių – nieko neslėpsime, nes buvo ir taip aišku. Žmonės, sutikę tą partnerį, su kuriuo planuoja gyvenimą, tikrai supranta, apie ką aš – tai yra vienas žvilgsnis ir tau viskas aišku“, – kalbėjo ji.
Tadą Justė pažįsta 20 metų, o viena geriausių jos draugių, aktorė Toma Vaškevičiūtė, – buvusi jo mylimoji. Kaip vyrą Tadą ji sakė pamačiusi tik tuomet, kai susitiko draugų kompanijoje vienoje populiarioje sostinės vyninėje.
„Aš jau po kokios antros taurės vyno. Šneku, visi tyli, nes manyje gimsta išminčius filosofas. Ir tada kažkas pradėjo komentuoti. Galvoju, kas čia komentuoja? Tai buvo Tadas. Galvojau, įdomiai komentuoja, taip intelektualiai, norisi klausyti. Ir tada buvo žvilgsnis – wow!“ – šypsojosi Jazzu, prisiminusi lemtingą vakarą.
Išsiskyrusi su sužadėtiniu, Justė buvo pasižadėjusi daugiau su vyrais neprasidėti, tačiau viskas greitai apsivertė. Negana to, žmogus, pakeitęs jos nuomonę, taip ilgai buvo tiesiog priešais ją.
„Sugebėjau Tadui iškelti mizansceną, kurios nepamiršiu niekada gyvenime. Sakiau, kaip nemėgstu vyrų, kokie jie visi tokie ir anokie, o tada puoliau bučiuotis. Jis iškart sakė, kad tokios moters dar niekada nematė“, – pasakojo J. Arlauskaitė.
Pasak jos, sumišę jausmai atėjo iš skausmo, nepasitikėjimo ir baimės – ji nemanė, kad egzistuoja žmogus, su kuriuo ji galėtų kurti gyvenimą.
„Ne, Juste, nebus taip, kad jis priešais tave stovi. Taip ir buvo!“ – stebėjosi dainininkė.
Jazzu neneigė, kad jaučiasi įsimylėjusi ir drauge su Tadu Gryn planuoja ateitį. Vienas kitą pažinoję du dešimtmečius, jiedu įsimylėjo staiga – tai Justė vadina stebuklu. Tuomet ji pamatė vyrą, kurio anksčiau nepastebėjo.
„Tai labai didelė asmenybė. Jis ne tik gilus, kaip būna gylis žmoguje. Jis labai platus, labai jaučia žmones, aplinką, yra labai sąmoningas, jautrus, rūpestingas. Tai, kaip jis suvokia savo misiją gyvenime, profesijoje, man yra mokytojas. Visą laiką norėjau sutikti vyrą, į kurį galėčiau stiebtis ir meno prasme. Tai dabar sutikau“, – džiaugėsi Jazzu.
Santykiai su Tadu, pasak jos, užsimezgė vos prieš tris–keturis mėnesius, o sprendimą nesislėpti jie priėmė sąmoningai. Dainininkė sako gyvenimu besimėgaujanti šiandien ir per daug į priekį neplanuojanti – ne kartą įsitikino, kad niekada nežinia, kas laukia rytoj.
Paklausta, ar nemano, kad į naujus santykius nėrė per greitai, Justė sakė tiesiog norinti gyventi dabar.
„Man atrodo, kad jau gal aš turiu teisę mylėti bet kada, kad ir tik vieną dieną, ką aš noriu ir kiek noriu. Man nesvarbu, ką galvoja kiti. Man tai yra tikrai, ir kitaip gyventi aš nesiruošiu. Ar man dabar reikia pasitikrinti jausmus, kurie man yra tikri? Ko man laukti, kol kitiems jie taps tikresni? Eikit jūs, nebesvaikit“, – kalbėjo Justė Arlauskaitė-Jazzu gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“.
