Nauja meilė ir atviri prisipažinimai: Andrius Mazuronis prabilo apie skyrybų priežastis

Buvęs Seimo narys ir Darbo partijos pirmininkas, 46-erių Andrius Mazuronis didžiąsias metų šventes pasitiko naujos mylimosios glėbyje. Tai – taip pat buvusi parlamentarė, 49-erių Rasa Petrauskienė.
Laidoje „KK2 penktadienis“ Andrius Mazuronis pasakojo apie didelius gyvenimo pokyčius. Tarp jų – ir po 23 metų santuokos įvykusias skyrybas.
„Dažniausiai, kai po tiek gyvenimo metų žmonės nusprendžia pasukti skirtingais keliais, būna kompleksas priežasčių. Niekada nebūna vienos priežasties. Turbūt ir šiuo atveju buvo panašiai“, – kalbėjo buvęs politikas.
Pasak jo, sprendimas tikrai nebuvo paprastas.
„Gyvenime kiekvienam žmogui būna momentas, kai turi priimti sprendimus – kad ir labai sudėtingus, skausmingus. Gal skausmingus net ir aplinkiniams, bet būtinus, kad galėtum gyventi ir toliau judėti į priekį, mėgaudamasis gyvenimu ir jausdamas gyvenimo malonumą“, – atviravo Andrius Mazuronis laidoje „KK2 penktadienis“.
