 Nauja meilė ir atviri prisipažinimai: Andrius Mazuronis prabilo apie skyrybų priežastis

2026-01-05 15:16
LNK.lt inf.

Paskutinėmis 2025 m. dienomis paaiškėjus apie naują buvusio politiko Andriaus Mazuronio meilę, vyras atsivėrė ir apie prieš metus įvykusių skyrybų priežastis. Apie tai jis kalbėjo viešėdamas laidoje „KK2 penktadienis“.

Andrius Mazuronis Andrius Mazuronis Andrius Mazuronis

Buvęs Seimo narys ir Darbo partijos pirmininkas, 46-erių Andrius Mazuronis didžiąsias metų šventes pasitiko naujos mylimosios glėbyje. Tai – taip pat buvusi parlamentarė, 49-erių Rasa Petrauskienė.

Laidoje „KK2 penktadienis“ Andrius Mazuronis pasakojo apie didelius gyvenimo pokyčius. Tarp jų – ir po 23 metų santuokos įvykusias skyrybas.

Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis / LNK stop kadras

„Dažniausiai, kai po tiek gyvenimo metų žmonės nusprendžia pasukti skirtingais keliais, būna kompleksas priežasčių. Niekada nebūna vienos priežasties. Turbūt ir šiuo atveju buvo panašiai“, – kalbėjo buvęs politikas.

Pasak jo, sprendimas tikrai nebuvo paprastas.

Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis / L. Balandžio/ BNS nuotr.

„Gyvenime kiekvienam žmogui būna momentas, kai turi priimti sprendimus – kad ir labai sudėtingus, skausmingus. Gal skausmingus net ir aplinkiniams, bet būtinus, kad galėtum gyventi ir toliau judėti į priekį, mėgaudamasis gyvenimu ir jausdamas gyvenimo malonumą“, – atviravo Andrius Mazuronis laidoje „KK2 penktadienis“.

