Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius paviešino šventinį kadrą

Paviešintame kadre pora pozuoja šventinėje aplinkoje: Jolanta vilki ilgą, juodą, figūrą pabrėžiančią suknelę, o pats Robertas pasirinko klasikinį juodą kostiumą.
Nors meras prie nuotraukos nerašė jokio komentaro, šis kadras dar kartą atkreipė dėmesį į anksčiau paskelbtą žinią apie šeimos pagausėjimą.
Primename, kad apie artėjantį šeimos pagausėjimą Robertas Duchnevičius pranešė 2026-ųjų išvakarėse, savo „Facebook“ paskyroje paviešinęs kitą – naujametinį – kadrą, kuriame pora įamžinta namuose, šalia šventiškai papuoštos eglutės.
Tuomet politikas sekėjams linkėjo laimingų, saugių ir sveikų Naujųjų metų, o nuotraukoje akcentuota jauki šeimos atmosfera.
Robertas ir Jolanta Duchnevičiai jau augina dukrą Diorą, kuri gimė 2022 metais. 2023-iaisiais mergaitė buvo pakrikštyta Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, o šią ypatingą progą šeima paminėjo artimųjų ir bičiulių rate.
