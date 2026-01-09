Robertas Duchnevičius: situacija rajone sudėtinga, tačiau ekstremali situacija nėra skelbiama

„Situacija Vilniaus rajone šiuo metu yra sudėtinga, tačiau valdoma. (...) Šiuo metu ekstremalioji situacija Vilniaus rajone nėra skelbiama, nes nėra išpildomi nustatyti kriterijai. Situacija yra valdoma ir nėra kritinė. Tačiau noriu pabrėžti, kad pasiekus nustatytus kriterijus, ekstremalioji situacija būtų skelbiama nedelsiant“, – socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienio vakarą po ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžio rašė R. Duchnevičius.
Jo teigimu, sudėtingiausia padėtis yra Maišiagalos seniūnijoje „dėl rangovo neveiksnumo“.
„Šiuo metu ieškome skubių sprendimų, kad iki rytojaus pietų šios seniūnijos keliai būtų kokybiškai išvalyti“, – sakė meras.
„Pabrėžiu, kad sudėtingiausiose vietose turi būti priimami skubūs sprendimai. Gyventojų saugumas ir kelių valymo užtikrinimas yra mano ir visos savivaldybės prioritetas“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad R. Duchnevičius penktadienio vakarą pranešė dėl prastų oro sąlygų savivaldybėje šaukiantis Ekstremalių situacijų komisijos posėdį.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ankstaus penktadienio ryto rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje sninga ir pusto, temperatūra siekia 6-11 laipsnių šalčio.
Prognozuojama, kad snygis skirtinguose Lietuvos rajonuose tęsis iki sekmadienio.
Naujausi komentarai