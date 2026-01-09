 Dėl nepalankių oro sąlygų Vilniaus rajono meras šaukia Ekstremalių situacijų komisiją

Dėl nepalankių oro sąlygų Vilniaus rajono meras šaukia Ekstremalių situacijų komisiją

2026-01-09 20:17
BNS

 Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius penktadienio vakarą šaukia Ekstremalių situacijų komisijos posėdį.

Robertas Duchnevičius
Robertas Duchnevičius / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Informuoju, kad dėl susidariusios situacijos, nulemtos nepalankių oro sąlygų, šį vakarą šaukiu Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdį. Apie priimtus sprendimus pranešime“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė R. Duchnevičius.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ankstaus penktadienio ryto rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje sninga ir pusto, temperatūra siekia 6-11 laipsnių šalčio.

Prognozuojama, kad snygis skirtinguose Lietuvos rajonuose tęsis iki sekmadienio.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajono meras
Ekstremalių situacijų komisija
Robertas Duchnevičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų