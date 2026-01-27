Amber Heard nutraukė tylą: kaip teismas su Johny Deppu pakeitė jos gyvenimą

2022 metais vykęs itin plačiai nušviestas teismo procesas tapo vienu labiausiai aptarinėjamų pramogų pasaulio įvykių. Jo metu A. Heard susidūrė su milžinišku visuomenės dėmesiu, internetinėmis patyčiomis ir kritika socialiniuose tinkluose.
Galiausiai teismas nusprendė, kad Heard privalo sumokėti J. Deppui 10 mln. JAV dolerių kompensacinių ir 350 tūkst. dolerių baudinių nuostolių. Tuo tarpu pagal priešpriešinį ieškinį J. Deppas buvo įpareigotas sumokėti 2 mln. dolerių kompensaciją A. Heard.
Po teismo proceso aktorė persikėlė gyventi į Ispaniją, kur, kaip teigiama laikosi atokiau nuo Holivudo dėmesio.
Dabar 39-erių Heard naujajame dokumentiniame filme kalba apie tai, kaip teismo byla ir visuomenės reakcija paveikė jos gebėjimą kalbėti viešai.
Interviu leidiniui Variety aktorė pasakė itin skaudžią frazę: „Tai nėra apie mane. Aš praradau gebėjimą kalbėti. Aš nesu čia tam, kad pasakočiau savo istoriją.“
Filmo režisierei Selinai Miles ji taip pat prisipažino: „Tiesą sakant, aš nebenoriu naudoti savo balso. Ir čia slypi problema.“
Kalbėdama apie patį teismo procesą, Heard pabrėžė, kad jo baigtis tiesiogiai priklausė nuo jos dalyvavimo: „To teismo proceso rezultatas priklausė nuo mano įsitraukimo, o aš pati buvau priklausoma nuo to rezultato.“
„Tai, kas nutiko man, yra sustiprinta versija to, ką išgyvena daugybė moterų“, – pridūrė aktorė.
Oficialiame dokumentinio filmo aprašyme A. Heard teigia, kad moterys, kurios prabyla viešai, dažnai susiduria su sisteminiu puolimu.
„‚Silenced“ atskleidžia pasaulinį dėsningumą: kai moterys prabyla, galingos sistemos imasi jas diskredituoti ir bausti“, – teigė ji.
Primename, kad 2022 metų gruodį J. Deppas ir A. Heard pasiekė taikos susitarimą. Tuomet aktorė savo „Facebook“ paskyroje paskelbė pareiškimą, kuriame rašė, jog sprendimas buvo itin sunkus.
„Aš niekada to nepasirinkau. Aš gyniau savo tiesą, o tai darydama mano gyvenimas, koks jis buvo, buvo sugriautas“, – tuomet rašė A. Heard.
Ji taip pat pabrėžė, kad socialiniuose tinkluose patirtas puolimas yra dar viena moterų viktimizacijos forma, kai jos išdrįsta prabilti.
Baigdama pareiškimą aktorė akcentavo:
„Aš nieko nepripažinau. Tai nėra nuolaida. Ateityje mano balsui nėra jokių apribojimų.“
(be temos)