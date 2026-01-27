Po kilusio skandalo Beckhamų šeima pirmą kartą pasirodė viešumoje

Pirmadienį Paryžiuje, „Haute Couture“ mados savaitės metu, seras Davidas Beckhamas ir Victoria Beckham pasirodė kartu su trimis savo vaikais – Romeo, Cruzu ir Harper. Tai buvo pirmas kartas, kai šeima buvo matoma kartu po audringų B. Beckhamo pareiškimų socialiniuose tinkluose. Pats Brooklynas renginyje nedalyvavo, skelbia BBC.
Viešas šeimos pasirodymas sutapo su svarbiu V. Beckham įvertinimu – ji buvo paskirta Prancūzijos Menų ir literatūros ordino kavaliere (Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres). Šį garbingą apdovanojimą skiria Prancūzijos kultūros ministerija už reikšmingą indėlį į meną ir kultūrą.
Po ceremonijos V. Beckham pasidalijo emocinga žinute instagrame, kurioje teigė esanti „nepaprastai pagerbta“ ir pabrėžė savo ilgametį ryšį su Prancūzijos mada. Ji taip pat padėkojo šeimai bei vyrui D. Beckhamui, kurį pavadino savo „vyru ir pirmuoju investuotoju“.
„Negalėčiau būti labiau dėkinga – jūs esate visas mano pasaulis“, – rašė V. Beckham.
Šis šeimos pasirodymas įvyko praėjus vos savaitei po to, kai Brooklynas viešai pareiškė, jog neketina taikytis su šeima. Instagrame jis apkaltino tėvus esą „puolančius jį ir jo žmoną Nicolą Peltz Beckham žiniasklaidoje“ bei teigė, kad jie bandė sužlugdyti jo santykius.
B. Beckhamas taip pat teigė, jog jo mama Victoria esą „perėmė“ pirmąjį jaunavedžių šokį jų vestuvių metu. Beckhamai šių kaltinimų viešai nekomentavo.
Vis dėlto Davoso Pasaulio ekonomikos forume kalbėjęs D. Beckhamas, užsimindamas apie socialinių tinklų įtaką, pažymėjo, kad vaikai „turi teisę daryti klaidas“.
Pastarosiomis dienomis šeimos nariai buvo matomi ir atskirai: Victoria lankėsi buvusios grupės „Spice Girls“ narės Emma Bunton 50-mečio šventėje, Davidas dalyvavo Pasaulio ekonomikos forume Davose, Romeo pasirodė dizainerio Willy Chavarria šou Paryžiuje, o Cruzas paskelbė apie mini turą Jungtinėje Karalystėje ir Europoje.
Nors įtampa šeimoje akivaizdi, viešas pasirodymas Paryžiuje rodo, kad Beckhamų pavardė ir toliau lieka dėmesio centre – tiek mados, tiek pramogų pasaulyje.
