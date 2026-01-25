Apie Zelenską pasisakiusi ir su Žiemeliu siejama Dovilė Barkutė mokėsi Maskvoje

D. Barkutė save pristato kaip psichoanalitinės psichoterapijos specialistę. Ji teikia nuotolines konsultacijas keliomis kalbomis, o savo profesinę veiklą sieja su psichikos sveikatos temomis. Nurodoma, kad 2021 metais ji baigė psichologijos magistro studijas Maskvos aukštojoje ekonomikos mokykloje, o vėliau pradėjo studijas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorke.
Anksčiau „Delfi“ skelbė, kad D. Barkutė yra siejama su verslininku Gediminu Žiemeliu – pora gyvena Dubajuje ir augina vaiką.
Didžiausio dėmesio sulaukė būtent jos pasisakymai apie Ukrainą ir prezidento vizitą. Kaip skelbia „Delfi“, D. Barkutė savo socialinių tinklų įraše rašė:
„Gal nustebsite. Turiu prieštaringų jausmų Ukrainai. Ir jie nėra teoriniai, jie gimė iš asmeninių patirčių.“
Toliau ji teigė:
„Yra viena paprasta tiesa: negalima padėti kitiems, kol pats sau nepadėjai. Empatija negali būti begalinė, kai ji ima griauti vidinę tvarką, saugumą ir ribas.“
Įraše ji taip pat komentavo Ukrainos pirmosios ponios išvaizdą:
„Žandukai putlūs, šypsena veide, pastambėjus tokia, hm... Neatrodo, kad labai vargsta?“
Šie pasisakymai socialiniuose tinkluose sulaukė kritiškų reakcijų, o dalis viešumoje žinomų žmonių kėlė klausimą dėl tokių komentarų tinkamumo.
Marketingo specialistė Aurelija Dirmontaitė savo socialiniame tinkle „Instagram“ rašė: „Psichoterapeutės storis. Prezidento žmona nuotraukoje. Jos komentaras... Really? O ji turi atrodyti blogai? Be šypsenos, perkūdus, tada bus ok? Crazy.“
Šeštadienio vakarą į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas V. Zelenskis su žmona O. Zelenska. Jie kartu su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdiene sekmadienį dalyvavo 1863–1864 metų sukilimo minėjimo renginiuose Vilniuje.
Naujausi komentarai