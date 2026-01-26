Aktorių Inetos Stasiulytės ir Kęstučio Cicėno duetas susiduria teisme: ar meilei yra teisėjas?

Tiesos paieškas jie paverčia absurdo mūšiu, kuriame atskleidžiamos intymiausios namų paslaptys, kaltinimai, nesutarimai, o iš tiesų – nesusikalbėjimas ir meilės ilgesys.
Istorija spektaklyje prasideda nuo to, kad įtarimų apimta Žmona, kurią vadina aktorė I. Stasiulytė, pakviečia savo Vyrą, aktorių K. Cicėną, pietų. Užuot draugiškai valgę varškės apkepą, jiedu netikėtai atsiduria Teismo rūmuose. Čia jų laukia Teisėja – aktorė L. Kalpokaitė.
„Teismas“ – pašėlusi komedija apie porą, kuri ginčus nutarė spręsti ne virtuvėje, o teismo salėje“, – naujos komedijos idėją dėsto spektaklio režisierius J. Krisiūnas. Jis įsitikinęs: kai santykiai atsiduria teisme, reiškia, kad laisvės juose beveik nelikę. Juk teismas visada reikalauja aiškių atsakymų – kas teisus, o kas kaltas. O santykiai taip neveikia.
„Santykiuose visi nori būti teisūs, girdėti, ką sako kitas, yra be galo sunku“, – sako režisierius, pridurdamas, kad nuo šios vietos scenoje prasideda labai juokinga istorija, kurioje pasidaro neaišku, ar personažai – labiau aukos, ar – kaltinamieji. O gal kiekvienas – ir tas, ir tas? Nėra blogiuko, kurį būtų lengva apkaltinti. Tai žmonės, ilgus metus kaupę nuoskaudas ir pagaliau teismo salėje, gavę mikrofoną, galintys jas išsakyti.
J. Krisiūnas atskleidžia, kad, statydamas spektaklį, rėmėsi ne viena realia istorija. „Galvoje susidėjo visos nuotrupos: kadaise girdėti pokalbiai, pažįstamos situacijos, momentai, kuriuos daugelis esame patyrę. Ir kai po spektaklio žiūrovai sako: „Čia juk apie mane“, suprantu, kad pataikėme. Paslapčių turime visi, spektaklyje pamatysime, kas nutinka, kai jų susikaupia per daug“.
„Turbūt paslaptis – nieko bloga, prasti reikalai, kai prasideda paranoja“, – šypsosi pagrindinė spektaklio aktorė I. Stasiulytė.
„Man irgi įdomu, ar įmanoma gyventi be paslapčių, – svarsto jos scenos partneris, aktorius K. Cicėnas, ir priduria neabejojantis, kad kiekvienam paslaptys kainuoja skirtingai.
Abu sutaria, kad jų personažai panašūs į visus pasaulio vyrus ir visas moteris. Dėl to spektaklio kūrimo procesas – itin mielas ir patogus. „Mudu daug kalbamės apie asmeninius santykius ir išgyvenimus, mėginame suvokti personažų logiką, ieškome atpažįstamų momentų, kurie ištrauktų tikras emocijas, sukeltų šypseną ir žiūrovams primintų jų šeimos modelį“, – apie kūrybos procesą pasakoja I. Stasiulytė.
„Mano personažas, kaip pats įvardija spektaklyje, jaučiasi tarsi Kafkos „Šlapiame sapne“. Toks kūrinys, žinoma, neegzistuoja, tačiau puikiai apibūdina Vyro būseną. Teismas jam netikėtas, bet – lemtingas. Kai kuri personažą, neatsinešti emocijų iš savo patirčių, prisiminimų sunkiai įmanoma. Dar įdomu, kad kurdamas vaidmenį, gali tarsi iš naujo permąstyti savo patirtis – pasijuokti ar paliūdėti“, – Inetai pritaria K. Cicėnas.
Su I. Stasiulyte spektaklio režisieriui J. Krisiūnui teko dirbti ne kartą. „Ji man visada atrodo itin paslaptinga aktorė, taigi, paslaptis narplioti kartu, per jos personažą – labai įdomu. Su K. Cicėnu susitinkame pirmąjį kartą, tačiau šis aktorius mane iškart pavergė atsidavimu ir tuo, kiek pastangų įdeda į bendrą rezultatą. Su L. Kalpokaite esu dirbęs ne kartą. Jei jos nepažinočiau, sutikęs gatvėje galėčiau pagalvoti – čia tai jau teisėja. Tikrai“, – apie aktorių pasirinkimą pasakoja režisierius.
Paklaustas, ar tiesa yra stebuklingas vaistas nuo visų santuokos ligų, J. Krisiūnas suabejoja: „Kartais tiesa sakoma ne tam, kad išgelbėtum santykius, o tam, kad pasijustum teisus. „Teisme“ tiesa dažnai skamba kaip labai patogus ginklas. Būti teisiam yra paprasčiau nei būti laimingam. Laimė reikalauja kompromiso, o teisumas – tik gero argumento. Spektaklis ir klausia: ar tikrai verta laimėti ginčą, jei po jo lieki vienas?“
Komedija „Teismas“ – sausio 30 d. Kaune, sausio 31 d. Vilniuje, vasario 1 d. Jonavoje, vasario 3 d. Plungėje, vasario 4 d. Alytuje, vasario 5 d. Mažeikiuose. Režisierius – J. Krisiūnas, vaidina I. Stasiulytė, L. Kalpokaitė, K. Cicėnas, prodiuseris – M. Valiulis, scenografija – Grigorijaus Zundelovičiaus, kostiumų dailininkė – Marija Valeškaitė.
