Ant mėlynojo kilimo – seksualumu alsuojanti Karolina Meschino

Į ceremoniją Kaune Karolina atvyko vilkėdama išskirtinę juodą suknelę, papuoštą beveik 70 laikrodžių. Žinoma nuomonės formuotoja pozavo fotografams, atrodė atsipalaidavusi ir mėgavosi vakaro atmosfera.
Dar daugiau dėmesio įvaizdis sulaukė Karolinai atsisukus – nugaroje esanti gili iškirptė atidengė dalį jos kūno, o šią detalių kompoziciją papildė suknelės gale pritvirtintas laikrodis.
Įvaizdį užbaigė ant veido krentantys kirpčiai bei ilgi, garbanoti plaukai, dar labiau pabrėžę K. Meschino eleganciją ir žavesį.
Naujausi komentarai