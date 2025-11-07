Antrojo vaikelio besilaukianti Poderytė prabilo apie šeimą

Šį šeštadienio vakarą žiūrovai bus kviečiami artimiau pažinti tikrą kino klasiką – Ridley Scotto epą „Gladiatorius“.
Ši įtraukianti istorinė drama nukelia į Romos imperijos laikus bei pasakoja apie narsų generolą Maksimą (akt. Russell Crowe), kurį, išdavus naujajam imperatoriui Komodui (akt. Joaquin Phoenix), gyvenimas nubloškia į vergiją ir kovų areną. Čia Maksimas tampa gladiatoriumi ir stoja į kovą ne tik dėl išlikimo, bet ir dėl garbės bei teisingumo.
„Šis filmas – 5 „Oskarų“ laureatas, o taip pat yra laikomas vienu įsimintiniausių XXI a. epinių kūrinių, atgaivinusių istorinio kino dvasią“, – sakys T. Paplauskas.
Įkvėpti šio didingo pasakojimo, ne tik laidos vedėjų aprangos, bet ir maistas alsuos romėniška dvasia.
Šįkart Vaida ir Tadas paruoš romėnišką viščiuką su džiovintais vaisiais ir riešutais, arba „Pullus fusilis“ – patiekalą, kuris nukels į pasaulį, kur maistas buvo ne tik kūno, bet ir sielos ritualas. Senovės Romos virtuvė garsėjo kontrastais – saldumo ir rūgštumo, jėgos ir švelnumo deriniais, o valgymas reiškė ne vien pasisotinimą, bet ir kultūros bei statuso išraišką.
Recepto įkvėpimu tapo pirmasis žinomas Europos kulinarinis rinkinys – „Apiciaus“ (arba „De re coquinaria“) knyga, parašyta I a. po Kr.
Šio kūrinio autorius Romos gurmanas Marcus Gavius Apicius laikėsi filosofijos, kad valgymas turi būti tiek juslinis, tiek intelektualus potyris.
„Šiandien supinsime tai, ką valgė gladiatoriai ir imperatoriai. Pagaminsime jums autentišką „Pullus fusilis“ – įdarytą viščiuką su džiovintais vaisiais ir riešutais, o patieksime jį kartu su karamelizuotais porais bei miežinėmis kruopomis. Toks viščiukas bus idealus savaitgalio pietums, vakarienei ar net artėjančių švenčių stalui“, – šypsosis V. Poderytė-Bernatavičė.
Kaip pasakos laidos vedėjas Tadas, anuomet valgymas buvo ne tik būtinybė, bet ir tikra šventė – proga pademonstruoti skonį, turtą ir statusą.
„Senovės Romoje maistas buvo ne tik energijos šaltinis, bet ir statuso bei galios simbolis, tikras malonumas ir gyvenimo džiaugsmo išraiška. Valgymo procesas buvo tarsi šventė – per maistą žmonės perteikdavo prabangą ir estetiką. Stalai būdavo puošnūs, indai – ištaigingi. Žinoma, kalbame apie kilminguosius, kurie turėjo tokias galimybes – jie valgydavo žvėrieną, gausiai vartojo vyną, alyvuogių aliejų, prieskonines žoleles“, – pasakos virtuvės šefas.
Kol orkaitėje viščiukas įgaus auksinę plutelę, laidos vedėjai tęs diskusiją apie legendinį filmą.
„Manau, daugelis mūsų žiūrovų šį filmą tikrai yra matę ne kartą. Bet nors filmas išlieka toks pat, keičiasi pats žmogus – žiūrėdamas jį kitu gyvenimo laikotarpiu, pamatai vis naujas šio filmo prasmes.
„Gladiatorius“ primena tiesą, kad nepažeidžiamas yra tas, kuris neturi... šeimos. Šiame filme – daug temų apie vyriškumą, žmogiškumą, vertybes, valdžios troškimą, tačiau pačiame pirmame plane vis dėlto yra šeima – atsidavimas savo artimiesiems ir namams“, – kalbės laidos vedėja Vaida, šiuo metu besilaukianti antro vaiko.
Be diskusijų apie filmą, laidos vedėjai pasidalins ir naudingais kulinariniais patarimais.
„Noriu duoti patarimą tiems žiūrovams, kurie mėgsta birias, tekstūrą išlaikiusias košes, o ne sulipusią masę. Siūlau kruopas ne virti, o brinkinti – taip jos išlieka tvirtesnės, išsaugo tekstūrą, ypač kai kalbame apie ryžius ar kuskusą. Jas labai lengva pervirti, o brinkindami galime išsaugoti gražią formą ir malonią tekstūrą“, – patars virtuvės šefas T. Paplauskas.
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais 10.30 val. tik per TV3!
Naujausi komentarai