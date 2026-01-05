Arvydas Avulis apie skaudžiausią gyvenimo pamoką: dukra nenori su manimi dirbti

„Jeigu dukra nenori dirbti pas tave kompanijoje, tai kažką ne taip padarei. Man tai didelis smūgis“, – laidoje kalbėjo A. Avulis. Verslininkas atvirai prisiėmė atsakomybę, kad ilgus metus pernelyg daug dėmesio skyrė darbui, o ne šeimai.
„Pradedi galvoti – kodėl? Atsakymas labai paprastas: kiek laiko skyrei, tiek dabar atgal ir gauni“, – Delfi TV laidoje sakė jis.
Verslą pradėjęs nuo nulio, šiandien A. Avulis valdo vienus didžiausių nekilnojamojo turto projektų Lietuvoje, o jo turtas vertinamas daugiau nei 300 mln. eurų. Tačiau pats jis pabrėžia, kad finansinė sėkmė neatstoja asmeninių praradimų. Skaudžiausia jam matyti šeimas, kur verslą perima vaikai, o jis pats to neturi.
„Aš įdėjau savo visą dūšią, protą, laiką. Labai norėtųsi, kad kas nors tai pratęstų. Ir man labai skaudu, kai matau kitas šeimas, kur perima dukros, sūnūs, ar dar kažkas. O aš to neturiu“, – laidoje atviravo verslininkas.
Nors Arvydas Avulis turi septynis anūkus ir sako, kad visi jie galės studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose, savo uždirbto turto vaikams jis paveldėti neketina. Pasak jo, kiekvienas žmogus turi pats ugdyti gebėjimus ir pasirūpinti savo ateitimi.
Verslininkas taip pat prisiminė ir nelengvą karjeros pradžią – laiką, kai išėjo iš samdomo darbo ir kūrė nuosavą verslą, o šeima kurį laiką gyveno iš žmonos atlyginimo. Anot jo, gyvenimo prasmė slypi ne poilsyje ar malonumuose, o tikslų siekime.
„Kuo sunkiau pasiekiamas tikslas, tuo jis vertingesnis. Visų pirma – pačiam žmogui“, – teigė A. Avulis.
Nors viešumoje jis dažnai matomas kaip tvirtas ir sėkmingas verslo lyderis, šį kartą A. Avulis parodė kitą savo pusę – žmogaus, kuris supranta, kad didžiausios klaidos gyvenime ne visada matuojamos pinigais ar projektais, o prarastu laiku su artimaisiais.
(be temos)