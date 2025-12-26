– Kas Jums yra kokybiškas poilsis?
– Geras klausimas. Ir sudėtingas. Žinau, kas man yra kokybiškas poilsis, bet ar sugebu tą būseną pagauti ir išbūti – kažin, nes mano temperamentas nesusidraugauja su mano poreikiais.
Pats kokybiškiausias poilsis man yra tiesiog ramiai pabūti: be telefono, be žmonių, be bendravimo, be šeimos, be vaikų. Tiesiog pačiai su savimi, kai pailsi ir kūnas, ir siela, ir mintys, ir visuma. Kai gali girdėti savo širdies dūžius, sukoncentruoti žvilgsnį į dangų ir matyti ten saulę, debesis. Toks sustojimas.
Tačiau mano temperamentas dažniausiai visa tai užgožia. Viršų ima pareigingumas, atsakomybė, noras išnaudoti kiekvieną gyvenimo sekundėlę, nes juk prabėgs ir ko nors nespėsi.
Kai sugebu nurimti ir pailsėti, įgaunu jėgų nuveikti dar daugiau. Tad vis bandau tą būseną prisijaukinti, vis turiu sau priminti: Katažina, nepamiršk apie poilsį, nes aną kartą pamiršai ir buvo taip ar anaip. Dažnai reikia prisiversti: viskas, nieko nedaryk, eik į mišką, sutark, kad tėvas pabūtų su vaikais, bėk kur nors pabūti tyloje.
– Ar nors kartais pavyksta?
– Vis labiau pavyksta. Negaliu sakyti, kad vakar buvo taip, o šiandien nusprendžiau, kad bus kitaip. Tiesiog esu pakeliui, praktikuoju pamažu ir leidžiu sau neskubėti.
– Ar turite susikūrusi kokią nors dienos rutiną, kuri padėtų produktyviai išgyventi visą dieną?
– Labai norėčiau. Tačiau mes abu su Deivydu (Deivydas Zvonkus – pašnekovės vyras, kompozitorius, dainų autorius, muzikos prodiuseris – aut. past.) esame tokie išsitaškę menininkai – kad ir kiek bandytume nusistatyti kokį nors gyvenimo ritmą: rytas prasideda tokią ir tokią valandą, pusryčiaujame, dirbame, vakare – laikas poilsiui, o tam tikrą valandą visi ruošiasi į lovas, vis dėlto nepavyksta. Mums kiek dienų – tiek naujienų, kiekviena diena – kitokia.
Gal vyras turi daugiau stabilumo, nes išvažiuoja į studiją, turi užsibrėžtų tikslų. Kadangi aš laikau keturis kampus: esu ir mama, ir žmona, ir tvarkytoja, ir gamintoja, ir atlikėja, ir stilistė, ir šukuotoja, ir vairuotoja, ir statybininkė, tiesiog sudėtinga susikurti rutiną. Temperamentas vėlgi toks – norisi padaryti kuo daugiau. Jeigu staiga paaiškėja, kad vakaras bus laisvas, – kaip taip gali būti? Turi būtinai jį kuo nors užpildyti – jeigu ne buitiniais, tai kūrybos reikalais.
Dabar esu gerame kelyje. Jau atsiranda dienos scenarijus. Stengiuosi savęs nenuvaryti kaip arklio. Anksčiau, būdavo, po kokio renginio, kai dar adrenalinas veikia ir gali kalnus nuversti, tuos kalnus ir versdavau, o dabar to nebedarau, nes suprantu, kad eikvoji vidinius resursus, rytoj jų nebeliks ir sirgsi, bus blogai.
Negaliu sakyti, kad viskas labai blogai, bet nėra taip gerai, kaip norėtųsi. Na, bandome, laviruojame, mokomės abu su vyru. Mus moko mūsų vaikai.
– Jiems geriau sekasi susidėlioti dienotvarkę?
– Dienotvarkę jiems sudėliojame mes, viskas yra aiškiau. Dėl savęs pasistengti visada sudėtingiau. Tikriausiai taip jau mes, žmonės, esame sutverti, kad vis pasiaukojame dėl ko nors, kam nors, o save paliekame sąrašo pabaigoje: aš kaip nors, man juk reikia kitais pasirūpinti. Tą „reikia“ mėginu po truputį keisti. Ar tikrai galiu, ar noriu, ar tikrai privalau? Mokausi atsirinkti ir man tas pokyčių procesas patinka – taip geriau susipažįstu su savimi.
– Kiek suprantu, tokių dienų, kad pagalvotumėte, kad nėra ką veikti, nebūna?
– Nebūna. Nors kartais pagalvoju, kad jau greitai bus ta dienelė: atsigulsiu ir tiesiog nieko neveiksiu. Tikrai yra tokių dienų, kai, atrodo, tai, ką suplanavau, – padariau, galėčiau pailsėti, bet... Vis tiek sugalvoju ką nors skalbti, perstumti vazoną ar dar kokią nesąmonę. Kai ateina diena, kai neturiu savęs kur dėti, nervinuosi, kad nežinau, ką veikti. Man neišeina visai nieko neveikti.
Aišku, kai jau pervargsti taip, kad nieko nesinori, viskas – ant sofutės... Mėgstu pažiūrėti kokį gerą filmą – tai mano laisvalaikis. Kartais nueinu viena į kiną – kad nematyčiau visų skalbinių ir kitokios buities, nes vis tiek kojos bėgs, rankos čiups.
Pavyksta atitrūkti. Tiktai gal norėtųsi greitesnių pokyčių. Vis tas nelemtas temperamentas... Pamenu, kai pradėjau lankyti psichoterapiją, man jau po pirmo mėnesio norėjosi rezultato: kur kitokia aš? Na, tai kur? Nėra.
Visa tai užtrunka. Svarbiausia, kad dabar jau racionaliai mąstau, suprantu, priimu ir susitaikau. Anksčiau dėl kokio nors sudužusio daikto išvadindavau save nevykėle, puldavau į neviltį dėl atšaukto renginio, o dabar tiesiog priimu: na, gerai, yra taip. Ir kažkaip lengviau viskas. Čia ir yra pokytis: tiesiog pamažu išmokti visa tai priimti.
– Toks reiškinys kaip pervargimas, perdegimas Jums žinomas?
– O, taip. Dėl to ir ši vasara buvo ramesnė. Supranti, kad nesi robotukas, nesi kokia nors prisukama lėlė, į kurią įdėjai monetą ir ji toliau važiuoja, džiugina, visada pozityvi. Tiesiog būna ir juodo, ir balto – visokių dienų.
Gyvenime atsiranda vis daugiau atsakomybių, iššūkių ir jeigu netausoji savęs, kada nors elementas pradeda sėsti, o galiausiai – išsikrauna. Tada nesupranti, kodėl tavęs nebedžiugina tas ar kitas. Atrodo, viską turi, viskas gerai, viskas puikiai sekasi, o nebedžiugina. Nesijauti laimingas. Tada, kad ir kaip skaudėtų širdį, supranti, kad tiesiog turi ką nors mažinti. Trumpinti dienotvarkę. Mažinti užimtumą. Tai buvo sudėtingi sprendimai. Man, tokiai darboholikei, aktyvistei, kurios visur pilna, nebuvo lengva pristabdyti. Ko atsisakyti? Koncerto? Renginio? Filmavimo? Vaikų? Poilsio? Pamažu pavyko viską sudėlioti. Tada ir savigraužos mažiau, kad ko nors nedarai. Juk atrodo – visi daro, o tu nedarai. Spaudžia smegenis. Atrodo, visi eina, o tu stovi vietoje. Tai kaip taip? Tavo gyvenime niekas nevyksta. Nors iš tikrųjų dar ir kaip vyksta. Tiesiog visi mes labai skirtingi, ne visi gyvena taip, kaip tu gyveni.
– Ar prioritetus gyvenime teko perdėlioti ir Katažiną kelti aukščiau visų kitų dalykų?
– Taip. Būtent tai dabar ir darau. Mokausi pamilti save, priimti visas savo savybes, kurios dar nepriimtos, nes nėra tokios, kurios Katažina norėtų. Tai pati Katažina su tuo ir kovoja, ir draugauja, ir pešasi. Apsikabina pati su savimi. Bando save vis labiau kelti ant aukštesnio laiptelio. Paklausti: Katažina, kaip dabar jautiesi? Ko tau reikia? Ar tikrai tau dabar reikia to? Gal visai kiti dalykai svarbesni? Tam prireikė nemažai laiko.
Dar atsirado toks šaunus momentas – stengiuosi nepriimti už gryną pinigą kiekvieno žmogaus nuomonės. Juk gali su ja nesutikti, jos nepriimti ir likti sau ištikima, be jokio pataikavimo kitiems. Tą pataikavimą, tarnavimą žmonėms buvau iškėlusi gal per aukštai. Dabar vis dažniau leidžiu sau išsakyti savo poziciją: aš nesutinku, manau, kad taip neteisinga, tai jūsų sprendimas, o aš manau kitaip. Pasakyti tai garsiai, prisiimti atsakomybę – tai, man atrodo, irgi svarbūs žingsniai. Jeigu po metų, penkerių, dvidešimties paaiškės, kad sprendimas nebuvo geras, priimsiu tai kaip patirtį, bet nesielvartausiu dėl to.
Vis labiau save myliu. Tačiau turiu sau kas dieną apie tai priminti. Kas dieną. Kartais net labai bukai: tiesiog atsistoti prieš veidrodį ir su savimi pasikalbėti, pagirti save. Atsimenu, kai pagyriau save pirmą kartą, net apsiverkiau, bet paskui apėmė labai geras jausmas. Tai va, merginos, moterys, noriu įkvėpti: reikia dažniau žiūrėti į veidrodį ir save girti.
Mes taip skubame gyventi, kad nepastebime nieko aplink save. Mums kas nors turi atsitikti arba priminti, kad va dabar viskas – padėk telefoną, pažiūrėk, kas yra aplink tave.
– Esate sakiusi, kad su branda atėjo ir suvokimas, kad reikia mėgautis gyvenimu. Kad tai suvoktumėte, reikėjo, kaip sakoma, daug košės suvalgyti?
– Žinote, mano sūnų įvairūs stimulai, dirgikliai veikia taip, kad jis nebejaučia savo kūno, labai prastai jaučiasi. Mes to nesuvokiame, nes savo kūną jaučiame visai kitaip nei autistiški vaikai. Man atrodo, aš tiesiog turėjau gyvenime tiek visokiausių stimulų, jis buvo toks spalvingas, kad niekada net nesusimąsčiau, ką veikiu šioje žemėje. Tačiau, kai pasieki tam tikrą tašką, pradedi galvoti apie gyvenimo prasmę ir esmę.
Dar prieš dešimt metų, net prieš penkerius metus maniau, kad galvoti apie gyvenimo prasmę yra senatvės požymis. Tačiau taip atsitiko – pradėjau galvoti apie gyvenimo prasmę. Kokia ta prasmė? Na, būti laimingam čia ir dabar. Pagauti kiekvieną akimirką.
Tačiau – man atrodo, tai aktualu visiems – mes taip skubame gyventi, kad nepastebime nieko aplink save. Mums kas nors turi atsitikti arba priminti, kad va dabar viskas – padėk telefoną, pažiūrėk, kas yra aplink tave.
Prieš kelis mėnesius su vyru išėjome pasivaikščioti. Penktus metus gyvename nuosavame name, tikrai puikioje vietoje, ir nebuvome išėję pasivaikščioti po mūsų rajoną, aš net nežinojau, kur kas yra. Išėjome palikę telefonus, susikibę už rankų. Net neįsivaizdavau, kaip aplink viskas nerealu. Grįžome namo kupini gerų emocijų, o pasivaikščiojome tik valandą. Praradome tą valandą? Nepraradome. Mes gavome gerų emocijų už penkerius metus, kuriuos čia gyvename.
Dabar kiekvieną ar bent kas antrą dieną turiu sau priminti: ei, ei, ei, vėl, jau vėl leki, ei, stabdome arklius. Tada atsiranda laiko pokalbiams ir buvimui kartu su draugais. Gera, kai gali pasidalyti mintimis, o jos rezonuoja kam nors – bent keliems žmonėms, ir tai jau nuostabu. Jie supranta: aha, ne mes vieni taip gyvename, vadinasi, gal tikrai reikėtų pabandyti sustoti.
Pavyzdžiui, per šias Jonines nekoncertavau – važiavome pas draugus švęsti Joninių. Tačiau juk tai palankiausia metų šventė uždarbio prasme – visi dirba. Gal ir aš turėčiau dirbti, būti užimta? Tada pagavau ir sustabdžiau save – juk nešvenčiau Joninių su draugais nuo paauglystės, nes vis dirbdavau. Šie metai bus tokie, kiti atneš dar ką nors naujo.
– Ar turite kokių nors būdų įveikti, tarkime, stresą?
– Ir taip, ir ne. Nėra vieno vaisto.
Stresą patiriu gana dažnai. Dažniausiai – dėl sūnaus, nes ištinka būtent su juo susiję netikėtumai. Turėjau pasisemti labai daug kantrybės. Kai matau, kad man jau viskas pakilo iki gerklų ir tuoj sprogsiu, jeigu yra galimybė, tiesiog turiu atsitraukti, kad tą atsakomybę perimtų vyras ar dar kas nors. Tiesiog atsitraukti ir pasivaikščioti viena, kartais galbūt paverkti, kartais – paskaičiuoti. Man labai tinka ir patinka gilaus kvėpavimo pratimai – kvėpuoju ir kalbu su savimi, kad viskas gerai. Garsiai. Tas kalbėjimas su savimi tikrai padeda: kvėpuok, viskas praeina, ir tai praeis, – tai tik momentinis dalykas.
Kai įtampa jau viršija mano galimybes, aišku, visko būna. Būna ir psichozės akimirkų, kai nebegali savęs kontroliuoti, norisi viską daužyti ir mėtyti. Nors dažnai užgniaužiu emocijas savyje, matau, kad man tai labai nenaudinga, nes paskui jos išsilieja labai nepalankiu būdu ir momentu, todėl tiesiog save labai kontroliuoju.
Sūnus išugdė manyje savikontrolę, kad dabar tiesiog negaliu sau to leisti, nes tai pakenks visų pirma jam, o paskui – ir man. Kuo neramesnė būsiu, tuo neramesnis bus jis. Visa kita atrodo menkniekiai, palyginti su tuo, ką tenka patirti, kai sūnų ištinka nerimo, panikos priepuoliai, – visi kiti rūpesčiai atrodo visai nereikšmingi.
Pastaruoju metu pradėjau ramiau į viską reaguoti. Kartais tiesiog reikia išsimiegoti arba dingti kur nors. Vyras, ačiū Dievui, labai mane palaiko. Esu vykusi viena atostogų savaitei ar keturioms penkioms dienoms. Tada viskas sustoja į savo vėžes, medituoji, išbūni. Saulė mane puikiai veikia, tad visada ieškau vitamino D, stengiuosi pabėgti nuo viso to nerimo ten, kur šilta.
Dar labai padeda pokalbiai – su sese, draugėmis, vyru, kaimyne... Tad vis rečiau puolu į neviltį, suprantu, kad taip yra tik šiandien. Išsimiegosiu ir rytdiena bus šviesesnė. Miego mums, patikėkite, labai trūksta. Su vyru esame pelėdos, keltis rytais labai sunku.
– Pagrindinis Jūsų darbo įrankis – balsas. Jis Jus įspėja, kad laikas sustoti?
– Taip, be jokios abejonės. Prieš metus vasarą koncertavau iš paskutinių jėgų – beveik į kiekvieną koncertą važiuodavau po lašelinių, inhaliacijų, nes reikėdavo atlaikyti koncertą, o paskui atsigauti iki kito pasirodymo. Mėgautis vasara negalėjau, nes reikėjo išgyventi nuo savaitgalio iki savaitgalio. Po pasirodymo reikia tylėti, bet grįžti namo, kur abu vaikai reikalauja dėmesio, tad tylėti – misija neįmanoma. Norisi tiesiog užsikasti po žeme ir neišlįsti... Balso problemos ir privertė mažinti darbo krūvius, labiau save tausoti. Štai taip žmogus ir išmoksti gyventi – reikia patirti šoką.
– Žodžiu, gyvenimo pamokos per patyrimą?
– Taip. Mano gyvenime taip ir yra. Kitaip turbūt nieko nesuprasčiau. Mano gyvenime viskas vyksta per patirtį. Jeigu noriu ko nors pasiekti – turiu, kaip sakoma, arti. Mokyklą baigiau gerais pažymiais, bet negaliu sakyti, kad viskas lengvai sekėsi, – tekdavo kalti. Muzikos mokykloje – tas pats, reikėjo įdėti daug darbo ir pastangų. Manau, tik dėl darbo dabar turiu tai, ką turiu.
– Jeigu paklausčiau, kas vis dėlto pirmiausia dabar yra Katažina: atlikėja, mama, žmona, draugė?..
– Mama-atlikėja. Iki šiol negaliu pasakyti, ar aš labiau mama, ar labiau atlikėja. Aš vis dar ant tų svarstyklių, kurios niekaip nepersveria į kurią nors pusę. Taip, žinau, kad ir savo vyrą, ir savo draugus esu kažkiek apleidusi, nes esu mama-atlikėja, arba atlikėja-mama, kuri turi rūpestėlį.
Jeigu esu mama – nukenčia atlikėja, jeigu atlikėja – nukenčia mama.
Kiekviena atlikėja-mama, manau, pasakys tą patį. Mes niekada nesijaučiame maksimaliai gerai, kai išvažiuojame koncertuoti palikę vaikus. Atrodo, per mažai su jais būni, per mažai savęs atiduodi... Kai būni namie – pasiilgsti scenos, dainos, muzikos, nes be jų, atrodo, negali.
Neslėpsiu – vis būna tokių sunkių mamiškų dienų, kai suabejoju, ar man reikia lipti į sceną. Atrodo, galvoju, kad sugebu viską suderinti ir susitvarkau, bet gal nesusitvarkau? Ir vis tiek atsikeliu ir einu. Kol dar einu, tai ir eisiu. Ir bandysiu, kiek įmanoma, įveikti šitą savo kelią.
Vienareikšmiškai neturiu atsakymo. Būčiau nelaiminga, jeigu likčiau tik mama, ir būčiau nelaiminga, jeigu pasirinkčiau būti tik atlikėja. Aišku, jeigu privalėčiau rinktis, man šeima, vaikai, vyras būtų tai, už ką gyvybę atiduočiau. Tačiau, kadangi kol kas nereikia stovėti ant tokio sprendimo slenksčio, laviruoju.
– Prisiminkime Jūsų nėštumo laikotarpį. Tai buvo sunkus laikas?
– Ir taip, ir ne. Labiau ne. Neprisimenu jo kaip kokio nors labai sudėtingo laikotarpio. Gal fiziškai paskutinis mėnuo buvo sunkesnis, nes pilvo jau net diržai neatlaikydavo. Na, ir pati pradžia, kai nuolat norėjosi miegoti. Visa kita buvo labai geras laikotarpis. Norėjau kuo ilgiau pabūti nėščia, jausti gyvybę, ypač kai kūdikiai pradėjo spardytis pilve.
Tik tiek, kad nuo tam tikro laiko man nebeleido koncertuoti ir tada jau buvo nuobodu. Kol galėjau koncertuoti – tuo metu dar su grupe „Pop Ladies“ – tai ir mergaitiškai smagiai leisdavome laiką, ir keliaudavome daug. Nežinau, iš kur turėjau jėgų, – gal adrenalinas, nes pirmasis nėštumas. Tau 36-eri, jau tokia sąmoninga moteris, viskas kažkaip apčiuopiama.
Tad nėštumą prisimenu kaip labai įdomų, šviesų, pozityvų patyrimą.
Tai, kad nėštumas buvo vėlyvas, irgi negąsdino. Gal tik kai sužinojau, kad nešioju dvynius, pirmieji keli mėnesiai buvo kupini baimės, ar išnešiosiu, ar išgyvensiu psichologiškai, jeigu, tarkime, paaiškėtų, kad praradau vieną kūdikį. Gąsdino, kad būnant tokio amžiaus gali nepavykti išnešioti dviejų.
Baisiau buvo, kai vaikai gimė, o aš nežinojau, kaip su jais elgtis. Tada galvojau: o kas dabar? Kiek jiems reikia valgyti? Kaip juos rengti? Eiti į lauką – kaip? Šie dalykai gąsdino. Tačiau žinojau, kad aš ne viena ir visada sulauksiu vyro pagalbos. Jaučiausi labai saugi. Mano sesė labai mane palaikė, visada buvo šalia, mamytė tuo metu dar buvo gyva. Pirmaisiais metais visi buvo labai susitelkę aplink mane.
Penkis mėnesius maitinau, paskui pradėjau pamažu grįžti prie koncertinės veiklos. Gal tai ir nebuvo protingas žingsnis. Tačiau aš juk visagalė motina. Tada buvo sunku, bet sesė labai padėjo, iki šiol jai dėkinga. Pirmosios vaikų ligos, diegliukai, Donatas visada prastai miegojo... Tačiau džiaugiuosi, kad juos turiu. Tai pilnatvė, didžiausia palaima.
– Buvo minčių, kad paaugs ir bus lengviau?..
– Buvo.
– Tačiau lengviau netapo?
– Na, ne. Aiškiau – galbūt, bet ne lengviau. Man teko užaugti. Ilgai gyvenau dėl savęs, o susilaukus vaikų teko viskuo dalytis. Ir dar trigubai – su vyru ir dviem vaikais. Palaukite, o tai kaip man suspėti pasidažyti? Kaip man suspėti susišukuoti prieš renginį? Galvą noriu išsiplauti, gal į bažnyčią nueiti... Matau, kad tiesiog fiziškai to nespėju padaryti. Tai kaip čia dabar bus? Daug įvairių klausimų. Tada atrodo, kad esi prasta mama, nesusitvarkai. Teko koreguoti prioritetus, laviruoti, mokytis pačiai.
– Žinia, kad Dievas Jums skyrė auginti ypatingą vaiką, vėl viską vertė aukštyn kojomis?
– O, taip. Tai, man atrodo, buvo didesnis iššūkis nei vaikų gimimas. Tiesa, užtruko viską suvokti ir priimti.
Žinote, kai nutinka, pavyzdžiui, eismo įvykis ir žmogus patiria šoką, jis gali net sulaužytomis kojomis bėgti ar kitam pagelbėti. Panašiai man ir buvo – gavau tiek adrenalino, kad neleidau sau išbūti, suvokti, iš karto puoliau veikti. Ką dabar turi daryti? Aha, tikriname klausą, tikriname regą, paskui – raidos centras, neurologas...
Tarsi įsėdi į tokį traukinį ir varai, varai, varai. Tačiau nesuvoki, kas yra autizmas, kaip tai yra, kaip su tuo gyvenama, kaip su tuo tvarkosi kitos šeimos. Pamiršau įsisąmoninti ir priimti visa tai, viską savyje tiesiog užgniaužiau ir nesupratau, kur aš. Dėl to, matyt, po kurio laiko prireikė viešos išpažinties – kad pradėčiau išsigydymo kelią, pereičiau tam tikrus etapus: gedėjimo, išbuvimo, priėmimo. Man atrodė, kad aš priėmiau, – mes juk neneigiame diagnozės. Tačiau ne. Priimi teoriškai, kad taip yra, bet nepriimi, kad taip jau bus visada, niekas nepasikeis, – tavo vaikas yra kitoks ir nėra jokio vaisto, būdo, kad jis taptų toks, kaip, tarkime, jo sesė dvynė. Tiesiog taip nebus, o mes turime padaryti viską, kad maksimaliai padėtume, kad jam būtų bent šiek tiek lengviau. Visi tie metai psichoterapijos buvo mano ėjimas tuo pripažinimo sau keliu.
Kai pastojau, ne tik teoriškai, bet visu kūnu pajutau, kad esu nėštukė, kad manyje yra gyvybė, dvi gyvybės. Suvokiau, kad esu už jas atsakinga. Kai jie gimė, prasidėjo „linksmoji“ dalis, kai viskas kitaip: dienotvarkė – kitokia, gyvenimas – kitoks, aš – kitokia, mūsų santykiai su vyru, mano santykis su aplinka, su koncertine veikla, su draugais – viskas pradėjo keistis visiškai. Ir dvyniai kitokie: vienas – miega, kitas – ne. Nesupranti, kodėl nemiega. Kai pradedi viskuo domėtis, gilintis, išsiaiškini, kad jam išvis pietų miegučio, pavyzdžiui, nereikia, o aš jį migdau, nes visi juk vaikus migdo...
Kilo labai daug nerimo, atsirado labai daug nervingumo, pernelyg daug įtampos. Tada mano organizme pašlijo viskas, kas tik galėjo. Visa mano sveikata tiesiog pradėjo byrėti. Pamažu, pamažu: dantys, nagai, plaukai, skrandis, regėjimas, ginekologinės problemos... Teko susipažinti su visa savo organizmo anatomija. Viso to priežastis – nervai, apie kuriuos taip išraiškingai dainuoja Vidas Bareikis: „Nelaiko nervai, tai geriau manęs nenervuokit.“ Viskas nervina, visi ir viskas erzina, bijai naktų, nelauki jų. Nenori grįžti į namus, nes jų bijai. Buvau nuolatinės nerimo būsenos. Atsibusdavau ryte ir bijodavau nulipti laiptais...
Kiek šviesus, tiek ir tamsus tas mano gyvenimo periodas. Pati sau garsiai sakiau: Katažina, bet juk turi viską, apie ką galėjai tik pasvajoti, tai kodėl jautiesi nelaiminga? Vadinasi, reikia ką nors daryti. Pripažinti tai sau buvo sudėtingiausia – reikia gydyti tiek savo sielą, tiek kūną, jeigu noriu pasijusti laiminga ir kad visi šalia manęs jaustųsi laimingi.
– Ar tas kalbėjimas apie gyvenimą su sūnumi, kuriam diagnozuotas autizmas, ir buvo dalis sveikimo?
– Faktas. Tačiau psichoterapija ir šiaip ta visa kelionė nėra tik kalbėjimas apie tai. Realiai, ką aš supratau per tą savo beveik ketverių metų kelionę, yra savęs priėmimas. Tai susipažinimas su savimi, kelionė į save. Juk iš esmės dėl to, kad papasakosi, niekas nepasikeis. Nagrinėji kiekvieną savo gyvenimo detalytę, visą savo elgesį, jausmus, mintis. Įlendi labai giliai į savo pasąmonę, į vaikystę, į tai, kas tave užaugino ir augino tiek stiprią, tiek silpną. Kokios tavo silpnybės ir ko bijai. Tai visiškas susipažinimas su savimi. Tik tada, kai priimi save, pradedi priimti viską aplink. Ir net neįsivaizduoji, kiek daug gali.
– Tačiau Jums teko ne tik pačiai tai priimti, bet ir pasistengti padėti priimti aplinkiniams.
– Taip. Tai ne tik apie mane. Tai ne tik apie mūsų šeimą – anaiptol. Tai apie mūsų visuomenę. Dabar džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad išdrįsau kalbėti garsiai ir viešai. Pasipylė begalės laiškų, padėkų, kad moterys gali išėjusios į kažkokias vietas pasijausti saugiau. Man lengviau – mane atpažįsta, mane gali kaip nors pateisinti. O ką daryti toms mamoms, kurios nežinomos ir kurių vaikai elgiasi vienaip ar kitaip? Jos tiesiog užsidariusios namie depresuoja ir bijo kur nors nosį iškišti. Mano pasakojimas joms ir jų šeimoms suteikė laisvės, pasitikėjimo ir drąsos gyventi, eiti, daryti... Kaip mano vyras sakė: jeigu tai bent vienai šeimai ar moteriai kiek nors pagelbėjo – jau buvo verta.
Žiūrėkite, kiek daug per tuos keletą metų pradėta kalbėti apie įtraukųjį ugdymą, apie įvairias negalias. Duok Dieve, pamažėjo ir patyčių.
Galų gale matau, kaip Kornelija gina brolį. Ji nesigėdija jo. Taip, jai norisi turėti brolį, su kuriuo galėtų žaisti, jai liūdna, kad nepavyksta. Tačiau tiesiog taip yra. Dabar toks etapas, bet gal ateis šiek tiek kitoks. Viskas pamažu keičiasi. Manau, po metų, dvejų, penkerių ar dešimties mūsų vaikams turėtų būti gerokai lengviau, saugiau, drąsiau šioje visuomenėje – ir pritapti, ir būti priimtam.
– Tačiau Jūs vis tiek susimąstote apie tai, kas bus, kaip jis gyvens, kai užaugs?
– Man atrodo, tai natūralu. Tačiau dabar vis mažiau galvoju, kas bus. Labiau galvoju, kaip yra dabar.
– Yra čia ir dabar?
– Taip, stengiuosi padaryti, ką galiu padaryti geriausiai šiandien. Galvoju apie tai, kaip nugyvensime šią dieną. Kai dar buvau psichologiškai silpna, viskas labai baugino. Tiesiog bijodavau. Užsiblokuodavau ir visko vengdavau. Atrodo, ne gyvendavau, o išgyvendavau dieną ir nelaukdavau rytojaus, nes jį vėl reikės išgyventi.
Dabar stengiuosi tarsi perlipti per visus savo nepatogumus. Žinau, kad šiandien turiu būti maksimaliai rami, nes bus iššūkių. Šiandien važiuojame į svečius, kur bus visaip, ir aš negaliu būt pervargusi. Per daug stimulų, per daug nerimo, tad vaikas bus neramus. Iš anksto planuoju, ką turėčiau turėti su savimi, kaip jam paaiškinti, pas ką važiuojame, ką veiksime, kiek laiko būsime, apsvarstyti, kokius žaisliukus pasiimti su savimi. Kai kur nors nuvykstame, bent vienas iš tėvų turi neatsipalaiduoti, akylai jį stebėti.
Prie viso to tiesiog pripranti ir įgauni kažkokį pagreitį. Kai sunku – papsichuojame, paverkiame. Pasinervini, kad neatlaikei, kad nepavyko, kad pratrūkai. Gyvenimiški dalykai.
– Ir vėl pradedi iš pradžių?
– Taip, ne aš pirma, ne aš paskutinė. Kažkaip ir tai sugebu priimti, nekalu savęs dėl to prie kryžiaus. Ar aš dėl to blogesnė mama? Na ne. Aš irgi žmogus, kuris turi jausmus, kuris neatlaikė, kuris norėtų, kad daugiau tai nepasikartotų. Neprisižadi, kad jau daugiau – tai niekada. Nebekalbu tokių dalykų, nebetikiu jais. Negali žinoti, ką tau Dievulis driokstelės, ir dėl to gyvenimas yra smagesnis, įdomesnis. Juk Dievas neatėmė – jis padovanojo. Tą dovaną mes pamažu pakuojame, nes ne viskas iš karto. Pamažu, smalsaujant, kas ten dar giliau. O kas čia? Kaip čia veikia? Kažkaip bandai priimti. Kartais mistifikuodamas, kartais pafilosofuodamas, kartais pasitelkdamas humoro jausmą, kuris labai gelbsti ir padeda. Labai džiaugiuosi, kad mano vyras šalčiau į viską reaguoja, ne taip jautriai, kaip aš, – jis prigesina mane ir taip mes balansuojame.
– Tikėjimas Jums visą gyvenimą buvo labai svarbus. Kiek jis padeda šioje situacijoje?
– Ir buvo, ir yra svarbus. Tikėjimas iš esmės ir padeda visa tai atlaikyti. Jis tiesiog duoda visus įrankius. Kitas klausimas, ar sugebi jais pasinaudoti.
Dievas siunčia ženklų ir galimybių, bet mes kartais tiesiog jų nepastebime. Man duotas viešumas – galiu padėti kitoms šeimoms, kartu gelbėdama save. Tai įrankis, kuris man buvo duotas, kai buvau tam pasiruošusi, – jaučiau tai.
Tų ženklų dažnai nepastebime arba nenorime pastebėti. Mums juos siunčia, o mes lekiame lekiame lekiame, kol neįvyksta kokia nors tragedija.
Mano malda, mano buvimas su Dievu, mano tikėjimas yra mano ramstis. Mano pagrindinis įrankis, į kurį kabinuosi ir gyvenu.
– Ką patartumėte moterims, kurios nori jaustis geriau: tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek emociškai?
– Patarsiu vieną labai paprastą dalyką: atrasti pagalbą, kuri tau naudingiausia, ir neatsisakyti visko po pirmos nesėkmės. Jeigu atrodo, kad tau reikia psichoterapijos, bandyk kreiptis į vieną specialistą, į kitą. Nepatiko, kas nors ne taip? Gal tai ne tas žmogus, nes psichoterapija – labai intymu, ne šiaip sau vaistą nuo galvos skausmo išgerti. Tai dvasiniai dalykai.
Jeigu po kelių kartų suprasi, kad tai netinka, ieškok kito būdo. Galbūt dvasininko. Galbūt draugės, pas kurią važiuosi kiekvieną savaitgalį ar skambinsi kas antrą dieną, – kam kiek ko reikia. Bandyk, ieškok būdų. Gal užtenka vakare pasikalbėti su vyru? Gal tereikia pasisamdyti auklę vakarui ir išeiti vienai į kiną bent kartą per savaitę?
Atrask, kas tau labiausiai tinka ir patinka. Tik duok sau daugiau galimybių. Bandyk. Daryk tai pirmiausia dėl savęs. Juk jeigu būsi laiminga – pilnatvę jaus visa šeima. Tavo namai prisipildys šviesos. Tik tiek. Atrodo tiek nedaug tereikia. Tiesiog tai meilė sau ir dėl savęs. Ne dėl kitų tai daryk. Pirmiausia daryk tai dėl savęs.
