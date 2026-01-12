„Auksiniai gaubliai 2026“: ryškiausi įvaizdžiai ir didieji vakaro laimėtojai

Vos prieš savaitę startavus raudonojo kilimo sezonui, žvaigždės šį vakarą pakėlė kartelę dar aukščiau – 2026-ųjų „Auksinių gaublių“ įvaizdžiai buvo itin drąsūs, ryškūs ir demonstratyvūs. Tai buvo vakaras, kai mada tapo pareiškimu.
Tokios garsenybės kaip Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence ir Teyana Taylor akivaizdžiai „suprato užduotį“ ir atvyko pasiruošusios pavergti fotografų dėmesį.
Ryškiausi vakaro įvaizdžiai
Jennifer Lopez
Renginio vedėja ir pristatytoja beveik pavogė visą šou – ji vilkėjo archyvinę 2003 m. „Jean Louis Scherrer Haute Couture“ suknelę, pabrėžusią figūrą ir pilvo presą.
Jennifer Lawrence
Už vaidmenį filme „Die My Love“ nominuota aktorė pasirinko pusiau permatomą „Givenchy“ suknelę su blizgučiais, gėlių siuvinėjimu ir dekoruotu bomber stiliaus švarku.
Teyana Taylor
Filmo „One Battle After Another“ nominantė išsiskyrė vienu drąsiausių vakaro pasirinkimų – blizgančia, figūrą išryškinančia suknele, kurią papildė „Tiffany & Co.“ papuošalai.
Selena Gomez
Serialo „Only Murders in the Building“ žvaigždė spindėjo pagal užsakymą sukurta „Chanel“ aksomine suknele, puošta rankų darbo baltomis gėlėmis. Suknelės kūrimas truko net 323 valandas.
Ariana Grande
Miuziklo „Wicked: For Good“ nominantė Ariana Grande prikaustė dėmesį vilkėdama „Vivienne Westwood Couture“ drapiruotą suknelę su juodo aksomo kaspinu. Įvaizdį ji papildė aukšta, nostalgiška arklio uodega, kuri tapo vienu labiausiai aptarinėjamų vakaro stiliaus akcentų.
Miley Cyrus
Dainininkė pasirinko juodą iki žemės siekiančią blizgučių suknelę su dramatiškomis rankovių detalėmis ir prabangiais deimantiniais papuošalais.
Ceremoniją JAV transliavo CBS, o žiūrovai taip pat galėjo ją stebėti per „Paramount+“.
Pagrindinių kategorijų laimėtojai
Televizija:
-
Geriausias serialas – miuziklas arba komedija: „The Studio“;
-
Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius: Seth Rogen („The Studio“);
-
Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė: Jean Smart („Hacks“);
-
Geriausias draminis serialas: „The Pitt“;
-
Geriausias dramos aktorius: Noah Wyle („The Pitt“);
-
Geriausia dramos aktorė: Rhea Seehorn („Pluribus“);
-
Geriausias ribotas serialas arba TV filmas: „Adolescence“;
-
Geriausias riboto serialo arba TV filmo aktorius: Stephen Graham („Adolescence“);
-
Geriausia riboto serialo arba TV filmo aktorė: Michelle Williams („Dying for Sex“).
Kinas:
-
Geriausias miuziklas arba komedija: „One Battle After Another“;
-
Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius: Timothée Chalamet („Marty Supreme“);
-
Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė: Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You“);
-
Geriausia drama: „Hamnet“;
-
Geriausias dramos aktorius: Wagner Moura („Slaptasis agentas“);
-
Geriausia dramos aktorė: Jessie Buckley („Hamnet“);
-
Geriausias antrojo plano aktorius: Stellan Skarsgård („Sentimental Value“);
-
Geriausia antrojo plano aktorė: Teyana Taylor („One Battle After Another“);
-
Geriausias režisierius: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“);
-
Geriausias scenarijus: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“);
-
Geriausias filmas ne anglų kalba: „Slaptasis agentas“ (Brazilija);
-
Geriausi pasiekimai kinematografo srityje ir bilietų kasose: „Sinners“;
-
Geriausias animacinis filmas: „KPop Demon Hunters“.
