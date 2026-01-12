Timothee Chalamet ir „Mūšis po mūšio“ – tarp „Auksinių gaublių“ nugalėtojų

Paulo Thomas Andersono (Polo Tomo Andersono) komiškas trileris „Mūšis po mūšio“, pasakojantis apie senstantį revoliucionierių, kurį suvaidino L. DiCaprio, ir jo paauglę dukrą, kurios vaidmenį sukūrė Chase Infiniti (Čeis Infiniti), po „Auksinių gaublių“ įtvirtina savo, kaip pagrindinio pretendento į „Oskarus“, statusą.
„Mūšis po mūšio“ geriausios komedijos ar miuziklo kategorijoje įveikė „Blue Moon“, „Bugoniją“ (Bugonia), „Didįjį Martį“ (Marty Supreme), „No Other Choice“ ir „Nouvelle Vague“.
Juosta, kurioje, be kita ko, vaizduojami smurtingi kairieji radikalai, imigracijos reidai ir baltųjų viršenybės šalininkai, vakarą pasitiko su devyniomis nominacijomis.
Įpusėjus ceremonijai, filmas jau buvo pelnęs geriausio režisieriaus, geriausio scenarijaus ir geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimus. Pastarasis atiteko Teyanai Taylor (Tejanai Teilor).
Tačiau pagrindinei filmo žvaigždei teko pripažinti T. Chalamet pranašumą – pastarasis buvo įvertintas už ambicingo šeštojo dešimtmečio stalo teniso žaidėjo vaidmenį filme „Didysis Martis“.
Geriausiu draminiu filmu buvo pripažintas „Hamnetas“ (Hamnet), kuriame Paulas Mescalis (Polas Meskalis) vaidina Williamą Shakespeare'ą (Viljamą Šekspyrą), o Jessie Buckley (Džesi Bakli) – jo sielvartaujančią žmoną.
Šioje kategorijoje taip pat buvo nominuoti „Frankenšteinas“ (Frankenstein), „Tai buvo tik atsitiktinumas“ (It Was Just An Accident), „Slaptasis agentas“ (The Secret Agent), „Sentimentali vertė“ (Sentimental Value) ir „Nusidėjėliai“ (Sinners).
„Auksinių gaublių“ įteikimo ceremonija yra svarbus Holivudo apdovanojimų sezono etapas, o sezono kulminacija bus kovo mėnesį vyksianti „Oskarų“ įteikimo ceremonija.
