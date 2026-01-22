Beckhamų šeimos drama kaista: paviešintas iškalbingas vaizdo įrašas

Minėtas įrašas nufilmuotas 2023 metų spalį Londone, per Davido Beckhamo „Netflix“ dokumentinio filmo „Beckham“ premjerą. Raudonuoju kilimu tuomet žengė D. Beckhamas su žmona V. Beckham, jų sūnus B. Beckhamas ir jo žmona N. Peltz Beckham. Ketveriukė pozavo fotografams, tačiau vaizdo įraše užfiksuota akimirka, kai V. Beckham kiek pasitraukia į šoną, nugara atsisukdama į sūnų, o N. Peltz Beckham toliau pozuoja. Tuo metu B. Beckhamas pritraukia žmoną arčiau savęs – šis gestas ir paskatino kalbas apie galimą įtampą šeimoje.
B. Beckhamas ir N. Peltz Beckham susituokė 2022 metų balandį.
Vaizdo įrašas pradėtas aktyviai plisti praėjus vos dienai po to, kai B. Beckhamas savo „Instagram“ istorijose paviešino kelis emocingus įrašus apie ilgai trunkančius konfliktus su tėvais. Jis teigė, kad daugelį metų stengėsi šiuos nesutarimus laikyti privačiais, tačiau esą buvo priverstas prabilti viešai, nes jo tėvai ir jų komanda nuolat bendravo su žiniasklaida.
„Aš ilgus metus tylėjau ir dariau viską, kad šie reikalai liktų privatūs. Deja, mano tėvai ir jų komanda toliau ėjo į spaudą, todėl neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik pasakyti tiesą apie dalį paskleistų melų“, – rašė B. Beckhamas. Jis taip pat pabrėžė, kad šiuo metu nenori susitaikymo su šeima.
Anot B. Beckhamo, nesutarimai prasidėjo dar jo vestuvių laikotarpiu. Jis teigė, kad per vestuves jo motina esą elgėsi netinkamai – šoko su juo tuo metu, kai turėjo vykti jo ir žmonos pirmasis šokis. Pasak B. Beckhamo, tai jam sukėlė didžiulį diskomfortą ir pažeminimo jausmą. Jis taip pat tvirtino, kad šeimoje N. Peltz Beckham buvo vadinama „ne kraujo gimine“ ir „ne šeimos dalimi“.
Apie įtampą tarp V. Beckham ir N. Peltz Beckham anksčiau buvo rašyta ir žiniasklaidoje – teigta, kad per vestuves N. Peltz Beckham ašarojo po to, kai buvo sugadinta poros pirmojo šokio akimirka.
Tuo pat metu šeimai artimi šaltiniai tikina, kad santykiai dar nėra galutinai sugadinti. Skelbta, kad B. Beckhamas ir N. Peltz Beckham buvo pakviesti į D. Beckhamo 50-mečio šventę 2025 metais, tačiau neaišku, kodėl joje nedalyvavo. Pasak šaltinių, Davidas ir Victoria myli savo sūnų ir visada bus šalia jo, tačiau yra įskaudinti ir nusivylę tuo, kad jis nebėra aktyvi šeimos gyvenimo dalis.
Taip pat teigiama, kad D. Beckhamas ir V. Beckham ne kartą siūlė B. Beckhamui ir N. Peltz Beckham susitikti bei atvirai pasikalbėti, siekiant judėti į priekį. „Davidas be galo myli savo vaikus – jie jam yra viskas“, – pabrėžė šeimai artimi asmenys.
Šiuo metu iš naujo iškilęs vaizdo įrašas tik dar labiau pakurstė Beckhamų šeimos dramą, o vieši B. Beckhamo pareiškimai rodo, kad konfliktas pasiekė itin jautrią stadiją.
