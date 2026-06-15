Brunėjaus sultonui priklauso didžiausi rūmai pasaulyje: juose 1788 kambariai ir penki baseinai

Istana Nurul Iman, arba „Tikėjimo šviesos“, rūmai buvo pastatyti 1984 m. Jų statyba, skaičiuojant dabartine verte, kainavo apie 4,6 mlrd. JAV dolerių.
Per Brunėjaus investicijų agentūrą sultonui taip pat priklauso viešbutis „Dorchester“ Londone, „Beverly Hills Hotel“ Los Andžele, viešbutis „Le Meurice“ Paryžiuje, „Eden“ Romoje ir keli kiti. Tačiau nė vienas jų neprilygsta asmeniniams sultono rūmams.
Sultono rezidencija savo dydžiu prilygsta kai kuriems Europos kaimams ar miesteliams. Ji užima daugiau nei 200 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Istana Nurul Iman rūmuose yra 1788 kambariai ir 257 vonios kambariai.
Šie rūmai įsikūrę erdvioje teritorijoje ant Brunėjaus upės kranto, netoli šalies sostinės Bandar Seri Begavano. Istana Nurul Iman rūmai yra įtraukti į Gineso rekordų knygą kaip didžiausi gyvenamieji rūmai pasaulyje.
Rūmų interjeras dekoruotas auksu siuvinėtais kilimais, o kai kuriuose apdailos elementuose panaudoti tikri deimantai. Sultonas taip pat užsakė šilką iš Kinijos ir marmurą iš Italijos.
Rūmuose yra pokylių salė, galinti priimti daugiau kaip 5 tūkst. svečių, mečetė, talpinanti iki 1500 žmonių, 110 garažų didžiulei sultono automobilių kolekcijai, oro kondicionieriais aprūpintos arklidės 200 sultono arklių ir penki baseinai.
Be to, rūmuose yra 44 laiptinės ir 18 liftų.
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