Dainininkė Bonnie Tyler pabudo iš komos

Iš Velso kilusiai 75-metei atlikėjai, kuri savo hitais garsėjo praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį, gegužę vienoje iš Portugalijos Faro miesto ligoninių buvo sukelta koma, kad dainininkė galėtų lengviau sveikti.
Pirmadienį vakare jos komanda ir šeima dainininkės interneto svetainėje paskelbė pranešimą, kuriame teigė, kad ji „jau nebėra komos būsenoje, tačiau vis dar jaučiasi labai blogai ir yra intensyviosios terapijos skyriuje“ Portugalijoje.
„Jos gydytojai tebėra įsitikinę, kad ji visiškai pasveiks, tačiau tam prireiks laiko“, – pridūrė jie.
Pasak jų, dėl to visi jos iki rugpjūčio pabaigos numatyti koncertai bus atšaukti arba atidėti.
B. Tyler šiemet turėjo koncertuoti Vokietijoje ir Austrijoje, taip pat viename Didžiojoje Britanijoje vyksiančiame festivalyje.
Šeima padėkojo gerbėjams už „gausiai išlietą meilę“, sakydama, kad B. Tyler apie ją yra žinoma.
B. Tyler išgarsėjo praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, atlikusi tokius hitus kaip „Lost in France“ ir „It‘s a Heartache“.
Paskiau jos daina „Total Eclipse of the Heart“ užėmė pirmąsias vietas tiek Didžiosios Britanijos, tiek Jungtinių Valstijų topuose.
O 1984 m. pasirodė ir daina „Holding Out For A Hero“, kuri buvo panaudota JAV kino hito „Footloose“ garso takelyje.
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