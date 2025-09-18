Drastiškai pasikeitusi Oksana Pikul pakliuvo į policijos akiratį

O. Pikul socialiniuose tinkluose pasidalijo neįprasta nuotrauka – joje ji įkūnija... karvę. Netikėtas įvaizdis sukėlė nuostabą ne tik pačiai verslininkei, bet ir aplinkiniams.
„Pamenat tokį mano įvaizdį? Viena įsimintiniausių mano fotosesijų reklamai. P.S. su šiuo grimu ir įvaizdžiu buvau sustabdyta policijos pareigūnų“, – rašė verslininkė.
Įraše Oksana kreipėsi į savo bendruomenę, kviesdama pasidalinti nuomone.
„Spėkit, ar pavyko identifikuoti mano tapatybę?“ – klausė nuomonės formuotoja.
Komentarų skiltyje pasipylė komplimentų lavina: sekėjai vienbalsiai tikino, kad gražiai moteriai tinka bet koks įvaizdis, ir Oksana – ne išimtis.
