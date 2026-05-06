 Eltonas Johnas prisipažino: iš manęs nedaug kas liko

2026-05-06 14:14 diena.lt inf.

Poplegenda Eltonas Johnas savo dokumentinio filmo premjeros metu atskleidė, kad po įvairių operacijų, atliktų per daugelį metų, iš jo „nedaug kas liko“.

Eltonas Johnas / Scanpix nuotr.

2024 m. išleisto dokumentinio filmo „Eltonas Johnas: niekada nevėlu“ gastrolių metu premjeroje Niujorke atlikėjas susirinkusiems gerbėjams prabilo apie savo sveikatos būklę, rašo ladbible.com.

„Jei atvirai, iš manęs nedaug kas liko“, – sakė kovą gimtadienį atšventęs 79-erių muzikantas.

„Neturiu tonzilių, adenoidų, apendikso. Neturiu prostatos. Neturiu nei dešiniojo klubo, nei kairiojo kelio, nei dešiniojo kelio“, – atviravo jis.

„Tiesą sakant, man liko tik kairysis klubas. Bet aš vis dar čia. Ir esu jums labai dėkingas, jūs esate žmonės, kurie mane sukūrė“, – sakė E. Johnas.

Eltonas Johnas su vyru Davidu / E. Johno instagramo nuotr.

Ir tai ne vienintelės sveikatos problemos, su kuriomis dainininkas susidūrė pastaraisiais metais – 2024 m. po sudėtingos akies infekcijos jis viena akimi prastai mato.

Dar 1999 m., diagnozavus nereguliarų širdies plakimą, jam taip pat buvo implantuotas širdies stimuliatorius.

