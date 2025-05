„Eurovizija“: kas ištrauks slaptus ginklus komisijų finale?

Būtent pasirodymus, kurie nuskambėjo penktadienio vakarą, ir įvertins muzikos profesionalai, nulemsiantys pusę didžiojo finalo rezultatų šeštadienį. „Eurodienos“ komanda šią transliaciją stebėjo spaudos centre Bazelyje.

Tradiciškai sutariama, kad komisijos itin vertina gerą atlikimą, tad tikimės, jog „Eurovizijos“ finalininkai penktadienio vakarą jau nesitaupė ir užtraukė geriausias savo natas. Savo live bloge aptarsime ryškiausius vakaro momentus ir galimus netikėtumus. Žinoma, ir Lietuvos pasirodymą.

Rytis: Ką gi, vakaras juda į pabaigą, komisijos jau atidavė savo balsus. Dabar ekrane matome Baby Lasagna ir Käärija, kurie atlieka savo eurovizines dainas ir bendrą naują singlą.

Live blogą baigiame. Jau šeštadienį, vėlai vakare, turėsime atsakymus į visus klausimus. Bus įdomu!

Justas: Škodrytė Elektronytė viską padarė.. Puikus pasirodymas, noriu tikėti, kad Albanija pasieks geriausią savo rezultatą konkurso istorijoje!

Rytis: Prancūzija: j’ai pas de mots (liet. neturiu žodžių). Merci, Louane.

Netikėtų natų nebuvo, tačiau jos išdainuotos iš visos širdies. Louane spinduliuoja pasitikėjimą ir profesionalumą, kurio nepastebėti neįmanoma.

Gabrielius: Prancūzija vienareikšmiškai laimi komisijos finalą. Buvo nuostabu.

Justas: Visą šį sezoną galvojau, kad tai yra neįmanoma, bet kitais metais susitiksime Prancūzijoje. Du kartus per pasirodymą nuėjo šiurpas, o man taip būna LABAI retai.

Rytis: Danija: esu šališkas, bet norėčiau, kad komisijos gausiai įvertintų fantastišką Sissal vokalą, kuris ypač sužydi dainos pabaigoje. Dienos repeticijoje taupytąsi ne be reikalo.

Aplodismentai arenoje ir spaudos centre.

Justas: Portugalijai spaudos centre paplojo vienas žmogus. Aš. Linkėjimai Gerūtai!

Justas: Nežinau ar pastebėjote, bet Maltos atstovė jau nuo pusfinalio turi antakius. Aš pastebėjau tik penktadienio vakarą.

Gabrielius: Šveicarijos pasirodymo metu komisijos lydosi. Tikrai puiki paraiška pretendentė patekti į komisijos geriausiųjų trejetuką.

Armandas: Graikijos eilė. O kaip aš myliu šitą dainą!! Klavdia nei per vieną repeticiją, įskaitant ir šią, nebuvo suklydusi nei vienos natos. Tikiuosi, jog komisija į tai atsižvelgs.

Justas: Graikija sulaukia vienų didžiausių aplodismentų spaudos centre. Taip, pasirodymas labai geras, bet iš tiesų tai pasiutę graikų žurnalistai. Kiekvienais metais smagu matyti, kaip karštai jie palaiko savo atstovus.

Armandas: Jeigu jums visada buvo įdomu, kaip gi atrodo tie Eurovizijos užkulisiai, scenos paruošimas prieš kiekvieną pasirodymą, organizatoriai parengė tam pristatymą, kurį išvysite jau rytoj tiesioginės transliacijos metu.

Rytis: Graikija: Klavdia savo užrašuose tikrai buvo pasižymėjusi, kad šįvakar balsuoja komisijos.

Armandas: Vokietija mums dovanoja dar vieną naktinio Berlyno patirtį. Arena šėlo, o atlikėja pasirodė tikrai neblogai. Beje, ar pastebėjote, jog kolonėlių būgnelius antroje dainos dalyje šokėjai judina iš vidaus pagal dainos ritmą?

Gabrielius: Justyna niekada netaupė savo energijos ir visuomet atiduoda visa save. Manau, kad didžiojo finalo metu išvysime tobulą pasirodymo versiją.

Armandas: Ohh Justyna, you did it again!! Nors ir su keliomis nevisai švariomis natomis, bet vis tiek tikrai galingai.

Gabrielius: Tikiu, kad kuo toliau, tuo labiau Lucio mėgaujasi būdamas „Eurovizijoje“. Dar viena Italijos dovana Europai: puiki daina, atliekama scenos profesionalų.

Bendrame kontekste išsiskiriantis pasirodymas, kuriam labai padeda eiliškumo tvarka. Italija finale pasirodo tarp trankių Suomijos ir Lenkijos pasirodymų.

Armandas: Komisijos nariai mokantys angliškai tikrai turėjo išsilydyt nuo Italijos pasirodymo.

Gabrielius: Suomijos pasirodymo metu scenoje dirba bene daugiausiai technino personalo, kuris šį kartą laiku spėja paruošti dekoracijas nuostabiam Erikos šou. Atlikėja būtų viena verčiausių laimėti 69-ąją „Euroviziją“.

Rytis:

Nyderlandai: Claude savo dainą atliko su maksimaliomis emocijomis.

Suomija: Erika puiki kaip visad. Mikrofonas pakabintas laiku. ICH KOMME. Publika skanduoja E RI KA net pradėjus kalbėti vedėjoms!

Gabrielius: Claude išties nori laimėti. Komisijų finale atllikėjas skamba puikiai, mėgaujasi ir džiaugiasi būdamas scenoje. Komisijoms turėtų patikti ir lengvai užimti aukščiausias pozicijas.

Rytis: Kažin, ar galėjome ko nors kito tikėtis, tačiau Tautumeitas skamba puikiai. Tiesa, scenos Latvijai nespėta laiku paruošti net su papildomu vedėjų pokalbių segmentu prieš atviruką.

Gabrielius: Su Austrijos pasirodymu prasideda pirmosios finalo dalies kulminacija. JJ turėjo lengvai pavergti komisijų širdis.

Armandas: Noriu tikėti, jog bent jau Lietuvos komisija po Latvijos pasirodymo sėdi šlapia ir yra pasiruošusi atiduoti savo balus sesutėms.

Austrija: Prieš greitąją dalį rankoje sugniaužęs laivelį JJ net išleido tokį garsą, kuris leido pajusti suspausto kumščio stiprumą. Aukštos natos suskambėjo be problemų. „Wasted Love“ vis dar gali laimėti komisijų balsavimą. Laukti atsakymo, ar Austrijai pavyks, liko jau nedaug.

Amandas: Vienas iš įdomiausių šių metų Eurovizijos akcentų – improvizuoti vedėjos Hazel Brugger pokalbiai su žiūrovais. Šį kartą ji bandė pakalbinti moterį, kuri pasirodo kalba tik prancūziškai – tai ji vedėjai pasakė į ausį. Hazel nepasimetė ir atsakė: „Well I know that you’re french, I can feel your tongue”.

Rytis: Šiuo metu scenoje sprendžiasi, ar Austrija išneš komisijų balsavimą. Sugrįšime.

Gabrielius: Jungtinė Karalystė pretenduoja į 26-ą vietą finale. Ar išgirsime ir zero points? Labai tikėtina.

Rytis: Komisija turėtų įvertinti Remember Monday vokalinį atlikimą, net jei Justui šis numeris taip nepatinka. Be to, tikiu, kad dalis muzikos profesionalų Europoje pamėgs ir pačią dainą.

Gabrielius: Po Ispanijos pasirodymo vyksta pertraukėlė. Jos metu vedėjos sudainuoja po eurovizinį kūrinį.

Armandas: Po Ukrainos pasirodymo vedėjos sugalvojo šturmuoti sceną ir parodyti ką gali pačios. Sandra sudainavo savo eurovizinę 1991 metų dainą „Canzone per te“ bei Domenico Modugno legendinę „Nel blu dipinto di blu“.

Gabrielius: Melody yra tikra DIVA. Spinduliuojanti pasitikėjimu, su pasididžiavimu dovanoja mums gražų pasirodymą. Jei Ispanija ir liktų paskutiniame penketuke, ji vis vien būtų laimingiausias žmogus pasaulyje. Ganadora!

Rytis: Nors Ispanijos daina gali pasirodyti pasenusio skambesio, tačiau vokaliai Melody ją išpildo kiekvieną kartą, įskaitant ir ilgąją natą dainos finale.

Gabrielius: Katarsis po Izraelio dainos muzikaliai skamba galingai. Lietuvos atstovai pasirodė užtikrintai, Lukas sudainavo puikiai. Galime dar kartą didžiuotis mūsų pasirodymu bei palinkėti būti įvertintiems Europos ir Australijos komisijos narių.

Justas: „Katarsis“ pasirodė TOBULAI, o gal net ir dar geriau nei bet kada anksčiau. Tikiuosi, kad komisijoje bus narių iš alternatyvos pasaulio.

Rytis: Lietuvos atstovai „Katarsis“ komisijų finale pasirodė užtikrintai kaip visada. Vokaliai pasirodymui sugalvoti priekaištų būtų sunku.

Pasikartosiu, kad po Izraelio mūsų daina skamba įspūdingai.

Armandas: Izraelio atstovė, praeitose repeticijose tą pačią natą vis pjovusi pro šalį, šiandien atidavė visą save atlikusi dainą be priekaištų. Manau komisijos ją už tai tikrai įvertins.

Gabrielius: Izraelio pasirodymas buvo tvarkingas bei solidus. Komisijos turėtų likti neabejingos, o žiūrovų balsų galima tikėtis tiek pat daug kaip ir pernai sulaukė Eden Golan.

Justas: Spaudos centre visiškai nėra vaibo, niekas neploja, nešoka, nesilinksmina. Nuėjau apie tai pakalbėti su pažįstamais ukrainiečių žurnalistais ir šalia buvo moteris liepė man išeiti, nes trukdžiau jai. Siaubas.

Gabrielius: Tommy Cash ko gero yra prasčiausias vokalistas šiemet. Nepaisant to, turėtų sulaukti žiūrovų palaikymo, klurie mėgausis linksma daina. Estijai tikrai turėtų padėti tai, jog balsuoti galima iš karto.

Gabrielius: Antrasis vakaro pasirodymas skirtas Liuksemburgui. Laura kviečia į savo pasaulį pažvelgti pro rakto skylutę ir mes mielai jame pasiliekame. Efektinga pradžia įtraukia stebėti visą pasirodymą. Pastarasis yra puikus pavyzdys, kaip suteikti daugiau įspūdžio konkursinei dainai.

Armandas: Pirma scenoje pasirodo Norvegija. Liūdna, bet šiandien Kyle vokalas neskamba taip gerai, kaip skambėjo pusfinalyje.

Armandas: Arena atidarė netikrą balsavimą. O gal jis buvo skirtas komisijoms?

Gabrielius: Finale prie jau pusfinaliuose matytų vedėjų Hazel ir Sandros prisijungia ir Michelle Hunziker. Juokaujama, jog „Euroviziją“ turėtų vesrti ne dvi, o trys moterys.

Vedėjos pasisveikina angliškai, prancūziškai, itališkai bei vokiškai. Primenama, kad konkursas prasidėjo Šveicarijoje. Sulig balsavimo numerių ir pasirodymo tvarkos lentelės pristatymu pradedamas ir žiūrovų balsavimas. Tai reiškia, jog šeštadienį balsuoti bus galima nuo pat pirmos dainos.

Rytis: Noriu atskirai paminėti, kad parade Zoë nešama vėliava yra ne šiaip Šveicarijos vėliava, tai – rūbas. Ji yra apsirengusi savo vėliavą!

Justas: Eurodrama: žurnalistų centre per vėliavų paradą niekas nepapolojo Švedijai.

Gabrielius: Šių metų finalą atidaro Nemo su savo laimėtoja daina „The Code“. Pasirodymo metu atlikėjai vilki baltą suknelę bei tos pačios spalvos pūkuotą kepurę.

Pirmąjį vakaro pasirodymą toliau lydi vėliavų paradas, kuris nušviestas ryškiomis valstybių vėliavų spalvomis. Kol atlikėjai žengia scena, skamba šveicariškos muzikos hitai.

Rytis: Intro dalyje vedėjos visai linksmame klipe, kuriame skamba įvairių „Eurovizijos“ laimėtojų dainos, ieško dingusio trofėjaus. Šis keliauja specialiame lagamine per Šveicarijos gamtą ir miestus, kol galiausiai pasiekia „St. Jakobshalle“ Bazelyje. Pro trofėjų praeina Nemo, bet vedėjos pagrasina jam trofėjaus neliesti (referuojama į tai, kad pernai Nemo trofėjų sulaužė).

Pirmas gyvas atidarymo numeris – „The Code“, kurį atlieka Nemo. Jame įspūdingai naudojami dronai ir lazeriai. Tepradideda finalas!

Rytis: Labas visiems! Penktadienio vakaro generalinėje repeticijoje bus nuspręsta pusė 2025 m. „Eurovizijos“ dainų konkurso rezultatų ir mes jau nekantraujame savo įspūdžiais pasidalinti su jumis.