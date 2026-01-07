Garsaus užsienio aktoriaus draugijoje – jauna lietuvaitė?

K. Aaryanas Naujuosius metus praleido Goa valstijoje, kuri yra vienas didžiausių turizmo taškų Indijoje. Žinomas aktorius socialiniuose tinkluose dalijosi atostogų vaizdais, kurie sukėlė ažiotažą apie tariamą jo ryšį su „paslaptinga mergina“. Platformos „Reddit“ vartotojai pareiškė, kad jo ir minėtos jaunos moters atostogų nuotraukos – stulbinamai panašios.
Internautai netruko išsiaiškinti „paslaptingosios merginos“ tapatybės – tai, anot „DNA India“, lietuvių kilmės 18-metė, gyvenanti Jungtinėje Karalystėje.
Internautai palygino K. Aaryano instagramo nuotraukas su lietuvaitės paskelbtomis ir atkreipė dėmesį, kad jie greičiausiai buvo tame pačiame paplūdimyje – tai liudijo identiški paplūdimio gultai, vienodi rankšluosčių raštai ir net matoma tinklinio aikštelė.
Netrukus „Reddit“ pasirodė nuotraukų ekrano kopijos, o vartotojai teigė, kad jiedu kartu susitikinėja ir atostogauja.
Gandus dar labiau pakurstė tai, kad K. Aaryanas sekė merginą instagrame tinkle, kol jų nuotraukos pritraukė visuomenės dėmesį.
Pradėjus sklisti gandams mergina atnaujino savo instagramo aprašymą, taip visiškai nutraukdama besitęsiančias apkalbas.
„Aš nepažįstu Kartiko, nesu jo mergina, atostogauju su šeima“, – rašė ji.
Naujausi komentarai