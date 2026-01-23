Garsenybės atsisveikina su mados kūrėju Valentino

Valentino, kurio visas vardas buvo Valentino Garavani, dešimtmečius buvo laikomas vienu žinomiausių mados kūrėjų. Savo elegantišku stiliumi jis greitai įsitvirtino mados pasaulyje. Valentino rengė karalienes, kino žvaigždes ir pirmąsias ponias. Jo prekės ženklas buvo raudona spalva, garsioji „Valentino raudona“.
Jau ankstyvą rytą aikštė prie bazilikos prisipildė Valentino gerbėjų. Priešpiet karstas su mados kūrėjo palaikais buvo įneštas į maldos namus. Ceremonijoje dalyvavo ilgametis dizainerio gyvenimo palydovas Giancarlo Giammetti bei paskutinysis jo partneris Bruce Hoeksema. Pasak laikraščio „La Repubblica“, Italijos kino legenda Sophia Loren paliko gedulo vainiką su užrašu „Visada mano širdyje“.
Trečiadienį ir ketvirtadienį kūrėjo palaikai buvo pašarvoti buvusių jo mados namų būstinėje netoli Ispanijos laiptų Romos centre. Čia žmonės atidavė jam paskutinę pagarbą.
Po gedulo iškilmių penktadienį Valentino bus palaidotas kapavietėje vienose Romos kapinių, kuri numatyta kaip šeimos koplyčia.
