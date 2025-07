Geriausias pasaulio didžėjus Vilniuje pristatys revoliucinį šou

„Į Vilnių atvyksta penkis kartus geriausiu pasaulio didžėjumi išrinktas ir prestižinių apdovanojimų „Grammy“ nominantas, tikra trance ir elektroninės muzikos žvaigždė. Jo naujas šou THE ORB – tai aukštųjų technologijų ir nepakartojamų pojūčių kelionė, kuri naikina ribas tarp scenos ir žiūrovų. Mūsų laukia emocingas, pakylėjantis ir vizualiai kvapą gniaužiantis šou. Šis įspūdingas po atviru dangumi vykstantis renginys neabejotinai pakeis gyvos muzikos standartus visame regione“, – pristatydamas atlikėją sakė koncertinės agentūros „Show life“ vadovas, reperis Julian Verdee.

Garsusis didžėjus sako, kad muzika – tai jo aistra. „Tai ne tik mėgiamas darbas, bet kartu ir hobis. Mano gyvenimo būdas. Be muzikos negalėčiau gyventi. Esu laimingas, kad rugpjūčio 2 dieną savo kūrybą pristatysiu Vilniuje, Vingio parke“, – teigė Arminas Van Buurenas.

Beje, garsus olandas atskleidė paslaptį, jog Vilniuje jį apšildys dar vienas ypatingas atlikėjas. „Bus siurprizas“, – pažadėjo geriausias pasaulio didžėjus.

Olandas jau daugiau nei dvidešimt metų yra vienas žinomiausių pasaulio didžėjų ir elektroninės muzikos prodiuserių. „Grammy“ nominaciją jam pelnė kūrinys „This Is What It Feels Like“ (su Trevor Guthrie). Be to, puikiai žinomi ir kritikų pripažinti tokie Armino van Buureno pasauliniai hitai kaip „Blah Blah Blah“, „Great Spirit“ (su Vini Vici), „Leave A Little Love“ (su Alesso) ir „Music Means Love Forever“ (su Steve Aoki).

Arminas Van Buurenas net penkis kartus užėmė pirmąją vietą kasmetinėje DJ Mag Top 100 didžėjų apklausoje. Nepaprasto populiarumo sulaukė jo dviejų valandų radijo laida „A State of Trance“ (ASOT), kuri transliuojama kas savaitę iš jo radijo studijos Armada Music būstinėje Amsterdame. Ją klausosi daugiau nei 44 milijonai žmonių 80 pasaulio šalių.

Arminas van Buurenas per pastaruosius metus surengė kelis „Armin Only“ pasaulio koncertinius turus, skirtus albumams pristatyti; „Imagine“ 2008 metais, „Mirage“ 2010 metais, „Intense“ 2013 metais ir „Embrace“ 2016 metais ir „The Best Of Armin Only“ 2017 metais.

Arminas van Buurenas yra „Armada Music“, didžiausios nepriklausomo šokių muzikos leidybos kompanijos pasaulyje, bendrasavininkas. Amsterdame, Niujorke ir Londone įsikūrusi įrašų studija šešis kartus laimėjo „Geriausios pasaulinės įrašų leidyklos“ titulą Tarptautiniuose šokių muzikos apdovanojimuose Majamyje.

Kaip atlikėjas Arminas pastoviai kviečiamas į prestižinius pasaulio festivalius, tokius kaip „Electric Daisy Carnival“ (Las Vegasas, Niujorkas), „Ultra Music Festival“ (Majamis) ir „Tomorrowland“ (Belgija, Brazilija), taip pat „Ushuaïa“, „Hï Ibiza“.

Iki šiol Arminas išleido devynis albumus: „76“ (2003), „Shivers“ (2005), „Imagine“ (2008), „Mirage“ (2010), „Intense“ (2013), „Embrace“ (2015), „Balance“ (2019), „Feel Again“ (2023) ir „Breathe In“ (2024).