„Gražiausia mergaitė pasaulyje“ beveik neatpažįstama: pamatykite, kaip ji atrodo dabar

Būdama ketverių T. Blondeau papuošė Jean-Paul Gaultier podiumą ir atsidūrė dėmesio centre. Devynerių ji pasirodė pasipiktinimą sukėlusioje „Vogue Enfants“ fotosesijoje – mergaitė buvo nufotografuota avinti aukštakulnius ir mini sijonus.
„Vienintelis dalykas, kuris mane šokiruoja šioje nuotraukoje, yra jos nešiojamas vėrinys, kurio vertė – 3 milijonai eurų“, – tada pareiškė jos motina, stebėjusi provokuojančią fotosesiją.
T. Blondeau gimė 2001 m. Prancūzijoje, futbolininko Patricko Blondeau ir televizijos laidų vedėjos bei rašytojos Véronikos Loubry šeimoje, rašo „Mirror“.
T. Blondeau bendradarbiavo su daugybe dizainerių, mados prekių ženklų ir grožio kompanijų, įskaitant „Dolce and Gabbana“, „Ralph Lauren“, „L'Oréal“, „Chanel“ ir „Versace“.
Po sutarties su „IMG Models“ pasirašymo Thylane 2015 m. pradėjo savo aktorės karjerą.
Socialinių tinklų žvaigždė taip pat įkūrė savo mados prekės ženklą „Heaven May“ ir kosmetikos prekės ženklą „Enalyht“.
Dabar T. Blondeau beveik neatpažįstama, nors ir toliau gyvena viešumoje.
Pirmadienį ji pasirodė Paryžiaus mados savaitėje, „Miu Miu“ ženklo renginyje, „Palais d'Iena“ rūmuose.
Paplitus nuotraukoms iš renginio, T. Blondeau sulaukė nemažai komentarų apie savo išvaizdą, žmonės susirūpino, „kas nutiko jos lūpoms“.
Tuo tarpu T. Blondeau prisipažino, kad pavargo skaityti tokius komentarus, ir tvirtino, kad nėra pasidariusi jokių plastinių operacijų.
„Galite pažiūrėti į mano nuotraukas, kuriose buvau jaunesnė, – niekas nepasikeitė“, – instagrame rašė ji.
Gražuolė atviravo, kad tokių komentarų sulaukė dar būdama 10 metų.
„Žmonės sakė, kad mano veidui buvo kažkas padaryta, laikas liautis“, – rašė žinoma moteris.
