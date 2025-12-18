Grupė „Sadboi“ apsinuogino prieš savo klausytojus

Žaibiškai išpopuliarėjusi „Sadboi“ grupė pirmą kartą Lietuvos muzikos padangėje sužibo prieš aštuonerius metus, o visai Lietuvai tapo žinomi po savo hito „Mohito“, kuris ir šiandien vis dar grojamas radijo stotyse bei yra populiarus muzikos platformose. Grupės nariai, muzikos prodiuseriai Edgaras Koldaras ir Artiomas Penkevičius, prisiminę dainos istoriją, neslepia, kad iš pradžių netgi buvo abejonių, ar šią dainą reikėtų įrašyti ir išleisti.
Po pirmo milijono peržiūrų metė padavėjo darbą
„Kai Edgaras parašė dainą „Mohito“ ir atsiuntė man jos demo versiją, aš buvau skeptiškas. Nes tai buvo visiškas eksperimentas, visiškai naujas elektroninės muzikos stiliaus skambesys Lietuvos muzikos rinkoje. Maniau, kad ši daina nebus populiari. Neskubėjome jos leisti. Dabar, žvelgiant iš laiko distancijos, manau, kad tai daina, kuri dar daug metų bus klausoma ir gyvens savo gyvenimą“, – sakė A. Penkevičius.
E. Koldaras prisiminė, kad pirmą kartą viešai atliekant „Mohito“, daina net nebuvo baigta: „Mes buvome pakviesti apšildyti grupę „8 Kambarys“ dideliame jų koncerte. Tuo metu turėjome tik tris „Sadboi“ įrašytas dainas, o dar kelios, kaip ir „Mohito“ net nebuvo baigtos dainos: tik pirmas posmelis ir priedainis. Neliko nieko kito, kaip dainuoti po kelis kartus tai, ką turime. Net nesitikėjome, bet publika labai greitai išmoko pirmą kartą skambančios „Mohito“ žodžius ir dainavo su mumis kartu. Po to koncerto sutarėme su Artiomu, kad šią dainą privalome pabaigti ir išleisti. Tai padarėme po kelių dienų.“
„Jos perklausos didėjo labai greitai. Atsimenu, tuo metu dirbau padavėju mamos restorane. Kai pamačiau, kad „Mohito“ surinko pirmą milijoną perklausų, nusirišau prijuostę ir pasakiau, kad išeinu iš darbo, nes esu žvaigždė. Dabar ir pačiam juokinga, bet tuomet viduje buvo būtent tokios emocijos. Labai greitai supratau, kad gyvenimas nepasikeitė, bet jaunatviško maksimalizmo paskatintas spontaniškas žingsnis tapo spyriu man daugiau dirbti su muzika, kad nereikėtų nuleidus galvą grįžti pas mamą ir prašyti priimti atgal“, - su šypsena prisiminė E. Koldaras.
Nuogi prieš savo klausytojus
Per aštuonerius metus „Sadboi“ nuolat eksperimentavo ir publikai pasiūlydavo vis naujų skambesių. Taip gimė ir antrasis grupės albumas „Nuogas“. Jame esančios dainos „Aistra“, „Ką turiu“, „Lūpos kaip medus“ žaibiškai užkariavo klausytojų širdis bei generuoja didžiules peržiūras. Vietą naujame albume surado ir jau hitais tapusios kolaboracijos su Adrina, grupėmis MAN-GO, 2Kvėpavimas.
„Man tenka rašyti labai daug dainų kitoms grupėms ir atlikėjams. Todėl labai džiaugiuosi, kad man vis dar pavyksta patirti tą jausmą, kai parašius dainą, per kūną pačiam nuvilnija šiurpuliukai, o akyse susitvenkia ašaros. Būtent taip buvo, kai parašiau „Ką turiu“ dainą naujam mūsų albumui“, – pasakojo žodžius „Sadboi“ dainoms rašantis grupės narys E. Koldaras.
Albumo pavadinimas atskleidžia, kad tai grupės „Sadboi“ apsinuoginimas prieš savo klausytojus. Jame ne tik klausytojų pamėgtų šokių muzikos dainų ir itin lyrinių, jautriomis temomis kalbančių dainų rinkinys. Kiekvienoje albumo dainoje grupė kalba temomis, kurios įprastai yra laikomos tabu: depresija, nuodėmingumas, švelnumas, meilė be atsako. Kiekviena daina skirta emocijai, kurias įprastai žmonės linkę slėpti. „Sadboi“ drąsiai kalba šiomis temomis ir siunčia žinutę klausytojams, kad nėra temų, kuriomis būdų gėda kalbėti. Šiuo konceptualiu albumu grupė visiškai apsinuogina prieš savo klausytojus ir kviečia visus drąsiau kalbėti apie savo jausmus.
„Šiuo albumu norėjome pabrėžti, kad nesame tik šokių muzikos kūrėjai. Manau, mūsų klausytojai tai supranta ir mato su kiekviena naujai išleidžiama „Sadboi“ daina. Naujas albumas - tai mūsų žinutė, kad mes norime dovanoti ir lyrines, gilias dainas savo klausytojams. Nuo šokių muzikos niekur nebėgame, nes mums patinka kurti tokias dainas, tačiau šalia to norime augti kaip kūrėjai ir bręsti, kaip bręsta ir mūsų klausytojas“, – sakė A. Penkevičius.
E. Koldaras žada klausytojams, kad „Sadboi“ ir toliau ieškos naujų skambesių: „Man muzika yra nuolatinis savęs ieškojimas, eksperimentavimas ir tai man suteikia galimybę kvėpuoti. Šis albumas ir mums kėlė klausimų, svarstėme, kaip jį priims klausytojas. Bet man šis albumas labai patinka, nes jis yra kitoks. Tai mane labiausiai ir motyvuoja – nuolat kurti kažką naujo, atrasti naujas savo galimybes, o ne kartoti tai, kas jau išmokta ir galbūt kažkiek atsibodę.“
Kviečia į albumo pristatymo koncertus
Naujasis grupės albumas jau buvo pristatytas „Sadboi“ koncertuose Kaune ir Vilniuje. Dabar grupė leidžiasi į koncertinį turą, kurio metu albumą pristatys ir kituose miestuose. Jau vasario ir kovo mėnesiais „Sadboi“ atvyksta į Panevėžį, Mažeikius, Alytų, Marijampolę, Telšius, Šiaulius, Uteną, Kėdainius ir Plungę, kur surengs vienintelius savo koncertus.
„Nuolat sulaukiame klausytojų kvietimų atvykti į vieną ar kitą miestą, todėl nusprendėme šiuos prašymus išpildyti. Turo koncertuose klausytojams dovanosime ne tik dainas iš naujojo albumo, bet ir, žinoma, visų taip pamiltus hitus, be kurių nepraeina nė vienas „Sadboi“ koncertas. Šie koncertai yra puiki proga mūsų klausytojams išgirsti naują „Sadboi“ skambesį gyvai, o ne internete. Nes būtent gyvuose susitikimuose skleidžiasi tikra emocija ir bėgioja šiurpuliukai. Tai bus atmosferą kaitinantys koncertai, kuriuose lauksime visų mūsų klausytojų. Bilietus jau platina kakava.lt“, – sakė A. Penkevičius.
„Sadboi” album „Nuogas“ galima klausyti visose muzikos platformose: https://www.youtube.com/watch?v=bJ0vArIiEMo&list=OLAK5uy_mtoEQ9Bxh_cgISJ_lr1R3l02DaOwkha-M.
