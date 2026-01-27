Ilgai trukęs ginčas baigtas: „Šeškės“ sulaukė teismo sprendimo

K. Milė ir G. Sabutytė-Alijeva anksčiau dainavo grupėje „69 Danguje“, tačiau dėl nesutarimų su prodiuseriu Egmontu Bžesku užpernai pakeitė grupės pavadinimą į „Šeškės“.
Dėl šių nesutarimų grupę paliko ir kita narė – Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Iš jos vyro ir buvo siekiama prisiteisti negautas pajamas bei nuostolius.
Ieškovės teigė, kad grupės paskyra „Spotify“ daugelį metų buvo administruojama be jų žinios ir sutikimo, o jos negavo joms priklausančio atlygio už viešą įrašų transliavimą. Pasak ieškovių, nepaisant daugybės kreipimųsi į galimus paskyros administratorius – viešąją įstaigą „TV Komanda“, Lietuvos gretutinių teisių asociaciją AGATA bei distributorių „TuneCore“ – joms nepavyko gauti informacijos apie paskyros valdymą ir sugeneruotas pajamas.
Dėl šių priežasčių jos buvusios priverstos kreiptis į teismą, reikalaudamos priteisti negautas pajamas, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir teigė, kad niekada neadministravo grupės paskyros „Spotify“, negavo jokių pajamų iš jos veiklos ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Pasak atsakovo, ieškovės nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių žalos faktą, jos dydį, ar priežastinį ryšį tarp tariamos žalos ir atsakovo veiksmų.
Taip pat buvo pabrėžta, kad ieškovės pačios procesiniuose dokumentuose nurodė, jog grupės veikla ir teisės buvo reguliuojamos 2005 metais sudaryta atlikėjo vadybos sutartimi su viešąja įstaiga „TV Komanda“, todėl ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.
Teismas konstatavo, kad ieškovės ir trečiasis asmuo neįrodė, jog atsakovas administravo grupės paskyrą „Spotify“ ar gavo pajamas iš jos veiklos. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, nes iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog „Spotify“ paskyra priklauso viešajai įstaigai „TV Komanda“.
Teismas pažymėjo, kad ieškovės nepateikė pakankamų ir patikimų įrodymų nei dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nei dėl žalos fakto ir dydžio, todėl patikslintas ieškinys pripažintas nepagrįstu ir atmestas visa apimtimi.
Be to, teismas priteisė iš ieškovių ir trečiojo asmens po daugiau kaip 2,1 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė atsakovas.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.
