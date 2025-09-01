Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai: mūsų romantika tinka ne visiems

Gegužės pabaigoje po dešimtmetį trukusios civilinės santuokos Kernavės bažnyčioje susituokė verslininkai Ą. Žvagulis ir I. Puzaraitė-Žvagulienė. Paklausti, kodėl, Ineta ir Ąžuolas sako tai padarę ne tik dėl vyresnių artimųjų, bet ir dėl vienas kito, nes abu yra tikintys.
Pirmą kartą civilinės ceremonijos metu lydimi tik liudininkų, Ineta ir Ažuolas susituokė prieš dešimtmetį. Tuomet jie laukėsi pirmagimės. „Artimiausi šeimos nariai tuomet mus pasveikino simboliškai, o mes pažadėjome kada nors surengti tikrą šventę“, – pasakojo pora.
Viešai besibučiuojančių ar meilikaujančių vienas kitam Inetos ir Ąžuolo nepamatysite. „Tai ne apie mus“, – sakė pora. Beje, net ir gėlių puokščių, pasak Inetos, vyras jai niekada nedovanoja.
Dėl ko labiausiai išgyveno Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai tuokdamiesi bažnyčioje po dešimt metų trukusios civilinės santuokos? Išskirtiniai vestuvių kadrai – pirmoje naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val. per LNK.
