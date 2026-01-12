Kubos prezidentas po Trumpo grasinimų teigia, kad pokalbiai su JAV nevyksta

„Pokalbiai su JAV vyriausybe nevyksta, išskyrus techninius kontaktus migracijos srityje“, – socialiniame tinkle „X“ parašė M. Diazas-Canelis, kurio įrašas pasirodė po to, kai D. Trumpas nurodė, jog šalys veda derybas po JAV karinės operacijos, kurios metu buvo nuverstas Havanos sąjungininkas kairiųjų pažiūrų Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro.
D. Trumpas sekmadienį paragino Havaną greitai susitarti ir pažadėjo nutraukti visus naftos ir pinigų srautus, kuriais Venesuela rūpinosi iki N. Maduro sulaikymo per sausio 3 d. įvykdytą žaibišką reidą.
Vašingtonas jau kelis dešimtmečius kaimyninei salai taiko ekonomiką paralyžiuojančias sankcijas, tačiau D. Trumpas pastarosiomis dienomis sustiprino spaudimą.
„Jokios naftos ar pinigų į Kubą daugiau nebebus – nulis!“– savo platformoje „TruthSocial“ tvirtino D. Trumpas.
„Primygtinai siūlau jiems susitarti, kol dar nevėlu“, – pridūrė jis, tačiau praktiškai nepateikė jokių detalių apie potencialų susitarimą, apie kurį jis kalba.
M. Diazas-Canelis piktai atkirto, kad niekas nenurodinės Kubai, ką daryti, ir pirmadienį pridūrė, jog santykiai su JAV „turi būti grindžiami tarptautine teise, o ne priešiškumu, grasinimais ir ekonomine prievarta“.
