Išankstinėje filmo apie arklį Dominyką premjeroje rinkosi žinomi žmonės su savo atžalomis

Į šventinį vakarą rinkosi daugeliui kartų gerai žinomo knygų personažo arklio Dominyko gerbėjai – žinomi kultūros, pramogų, sporto ir politikos pasaulio žmonės su artimaisiais. Raudonuoju kilimu į kviestinę premjerą žengė: filmo režisieriaus tėtis – pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis, rašytojas Tomas Dirgėla, dainininkas Vaidas Baumila, Seimo narys Arvydas Anušauskas, režisierė Giedrė Žickytė, aktorė Gabija Siurbytė, istorikas Aurimas Švedas, aktorius Laurynas Jurgelis, operatorius, režisierius Mindaugas Survila, muzikantas Gidonas Šapiro ir kiti žinomi žmonės su atžalomis.
„Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“ – tai istorija apie meilę, vienybę ir gyvenimo išmintį, skirta visai šeimai.
Pagrindinį animacinį personažą – arklį Dominyką filme įgarsino aktorius Laurynas Jurgelis, o jo mylimąją Rugiagėlę – viena populiariausių šiandien Lietuvos atlikėjų Jessica Shy. Dainininkė animaciniam filmui taip pat sukūrė ir originalią dainą.
Filmas sukurtas, remiantis V. V. Landsbergio to paties pavadinimo knyga. „Literatūrą išversti į kino kalbą – didelis iššūkis, bet su tokia komanda, kuri susibūrė filmo kūrimo procese, buvo labai įdomu dirbti. Džiaugiuosi, kad scenarijaus bendraautoriumi sutiko tapti mano bičiulis ir kolega, režisierius Giedrius Tamoševičius. Giedrius yra fantastiškas šmaikščių kino dialogų kūrėjas, jis dirbo ir su animacinio filmo aktoriais įgarsinant personažus. Neabejoju, kad žiūrovai liks maloniai nustebinti“, – sako filmo režisierius.
Animacinis filmas tėvams ir vaikams „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“ – pirmas tokio sudėtingumo ilgo metro trimatės animacijos filmas Nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Anot prodiuserio Žilvino Naujoko, tai neeilinis įvykis Lietuvos kino istorijoje. „Per beveik 40 metų Lietuvoje nebuvo sukurtas nė vienas pilno metro tokios kokybės trimatės animacijos filmas. Todėl, matyt, galime sakyti, kad tokį filmą, kokį šiandien išvydo žiūrovai, sukurti prireikė beveik 40 metų. Ne veltui prie jo ilgai dirbo didelė grupė lietuvių ir užsienio animacijos profesionalų“, – sako prodiuseris Ž. Naujokas.
Filmas Lietuvos kino teatruose pradedamas rodyti nuo sausio 16 dienos.
