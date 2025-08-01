Ispanijoje vyko tradicinis „pomidorų mūšis“

laiko dalyviai svaidėsi pernokusiais ir minkštais pomidorais, kurių, anot organizatorių, buvo atgabenta 120 tonų. Organizatoriai patikino, kad jie buvo specialiai užauginti šiam renginiui ir valgymui netinkami. Gineso rekordų knygos duomenimis, tai didžiausias mūšis pasaulyje, kuriame svaidomasi maisto produktais.
78 kartą rengiamoje neįprastoje šventėje dalyvavo daugelis iš 10 000 Bunjolo gyventojų, tačiau taip pat tūkstančiai turistų, kurie specialiai atvyko į vietovę Valensijos regione iš šalies ir užsienio. Valstybinė ispanų TV stotis RTVE pasakojo apie lankytojus, be kita ko, iš Kinijos ir Indijos. Laikraščio „El Pais“ žurnalistai teigė taip pat matę „daugybę anglų, japonų ir australų“.
Kai kurie mūšio „kariai“ dėvėjo nardymo kaukes. Kiti, solidarizuodamiesi su kenčiančiais Gazos Ruožo žmonėmis, turėjo su savimi Palestinos vėliavas. Jau netrukus nuo „La Tomatina“ pradžios pagrindinė Bunjolo aikštė ir gatvės pasidengė gličia raudona mase.
Pirmoji „La Tomatina“ vyko 1945 metais – esą vietovės gyventojų ginčas peraugo į pomidorų mūšį. Nuo tada festivalis rengiamas kasmet paskutinį rugpjūčio trečiadienį.
