Ispanija: neįmanoma palaikyti normalių santykių su Izraeliu

Ministras pirmadienį interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad nuo tada, kai pernai gegužę Ispanija, Airija ir Norvegija pripažino Palestinos valstybę, daug kitų šalių žengė šį žingsnį, parodydamos, jog palaiko dviejų valstybių sprendimą.
„Tą dieną, kai visi pripažins Palestinos valstybę, turėsime judėti į priekį“, – sakė J. M. Albaresas prieš viršūnių susitikimą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
„Esu tikras, kad kada nors rasime tinkamus žmones taikai Izraelio pusėje, taip pat, kaip juos radome Palestinos pusėje“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Palestinos autonomiją (PA).
Ispanija stovi Vakarų valstybių, darančių spaudimą Izraeliui nutraukti karą Gazos Ruože, priešakyje. Ji ragina Izraelį nutraukti karą Gazos Ruože, kurį sukėlė netikėtas „Hamas“ puolimas prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną, kritikuodama „žiaurumus ir nesibaigiančius žudymus“ šioje palestiniečių teritorijoje.
Pirmadienį JT Generalinėje Asamblėjoje Prancūzija, Monakas, Belgija, Andora, Malta ir Liuksemburgas oficialiai pripažino Palestinos valstybę.
Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija, o tai dar labiau didina diplomatinį spaudimą Izraeliui.
Interviu metu Ispanijos URM palestiniečių grupuotę „Hamas“ pavadino teroristine organizacija, kuri nenori dviejų valstybių sprendimo.
„Tad palikime ekstremistus nuošalyje ir ieškokime žmonių, kurie nori taikaus ir saugaus sambūvio“, – sakė J. M. Albaresas.
„Kol kas neįmanoma palaikyti normalių santykių su Izraeliu“
Pirmadienį ministras tvirtino, kad Ispanija užima vieną griežčiausių pozicijų prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože, pasak jo, nesutikdama, kad „natūralus būdas Artimųjų Rytų žmonėms bendrauti yra karas ir smurtas“.
Pasak jo, žydų valstybė, kaip ir palestiniečiai, turi teisę į taiką, stabilumą, saugumą ir valstybę.
„Nematau priežasties, kodėl jie turėtų būti pasmerkti amžinai būti pabėgėlių tauta“, – teigė J. M. Albaresas.
Ministras pridūrė, kad Ispanijai – demokratinei valstybei, kuri tiki žmogaus teisėmis – neįmanoma palaikyti „normalių santykių su Izraeliu“, kol tęsiasi karas Gazos Ruože.
Pastarosiomis savaitėmis Ispanija sugriežtino savo retoriką dėl Izraelio veiksmų Gazos Ruože.
Anksčiau šį mėnesį Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas paskelbė, kad jo vyriausybė įstatymiškai įtvirtins draudimą dalyvauti karinės įrangos pirkimuose ar pardavimuose su Izraeliu dėl šalies karo veiksmų Gazos Ruože.
P. Sanchezas tada paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti tai, ką jis vadina genocidu Gazos Ruože.
Paskelbtos priemonės apima ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, įplaukti į Ispanijos uostus.
Rugsėjo viduryje ilgų distancijų dviračių plento lenktynes „Vuelta a Espana“ sutrikdė propalestinietiškų protestuotojų įsiveržimas į trasą.
Šie protestai buvo nukreipti prieš Izraelio „Premier Tech“ komandą dėl niokojančio karo Gazos Ruože.
Po šio incidento ispanų premjeras pakartojo esąs „giliai susižavėjęs“ protestuotojais, pridurdamas, kad Izraelis turėtų būti pašalintas iš tarptautinių sporto varžybų, „kol tęsiasi barbarizmas“ Gazos Ruože, kaip kad Rusijos sporto komandos buvo nubaustos po Maskvos invazijos į Ukrainą.
Interviu metu J. M. Albaresas sakė, kad, spausdama Izraelį nutraukti karą Gazos Ruože, Ispanija gina principus, kuriais po Antrojo pasaulinio karo buvo grindžiamas JT įkūrimas – taiką, teisingumą, žmogaus teises ir orumą.
