Jankevičius prabilo apie tai, kodėl jo nebeliko „Gero vakaro šou“

Tinklalaidės vedėja Justina Gedgaudaitė paklausė, kodėl J. Jankevičiaus nebematome vakaro laidoje.
„Rado geresnį“, – trumpai atsakė jai žinomas vyras.
Primename, kad ilgametį laidos „Gero vakaro šou“ vedėją J. Jankevičių rudenį pakeitė iliuzionistas Mantas Wizard.
J. Jankevičiui prisipažinus, kad nežiūri, kaip Mantas Wizard veda laidą, J. Gedgaudaitė pastebėjo, kad tokiu atveju J. Jankevičius nežino, ar naujasis vedėjas yra geresnis.
„Man pasakė, aš tikiu“, – tikino komikas, tačiau pridūrė, kad jam dar „nefaina“ apie tai kalbėti.
„Niekada „nefaina“ kalbėti, kai tave išmeta iš darbo“, – atviravo žinomas vyras ir teigė, kad sprendimas palikti šou nebuvo jo.
„Pasakė „ačiū“ ir aš likau spėlioti“, – pasakojo J. Jankevičius.
„Viskas tvarkoje. Kas moka pinigus, tas ir sprendžia“, – pridūrė jis.
Laidų vedėjas atviravo, kad darbas televizijoje – jo gyvenimo meilė.
„Norėčiau „telike“ dirbti, tai kažkada gal ir dirbsiu“, – pripažino J. Jankevičius.
Kaip jau buvo rašyta, spalio mėnesį pranešta, kad prie „Gero vakaro šou“ vairo stojo naujas veidas, iliuzionistas Mantas Wizard.
Kiek anksčiau „Kauno dienai“ pats Mantas Wizard pasakojo, kad šis pasiūlymas jį šiek tiek nustebino.
„Apsispręsti padėjo supratimas, kad renginyje aš nenoriu daryti vien tik magijos triukų. Labiausiai mėgstu tokius projektus, kuriuose galiu būti ir magas, ir renginio vedėjas. Beje, ar žinojote, kad amerikietis Johnny Carsonas, kuris ir pradėjo visą šią vėlyvų pokalbių laidų tradiciją, iš tiesų buvo… magas mėgėjas? Todėl puikiai žinojau tokių laidų formatą, tik visada įsivaizdavau save labiau kaip pašnekovą, o ne kaip šou vedėją.
Šiuo atveju laidos šeimininkas turi būti dar ir geras klausytojas, o tai visai kas kita – ne pačiam spindėti geriausioje savo šviesoje, bet pasirūpinti, kad šviestų pašnekovas“, – pasakojo jis.
